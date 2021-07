SCENARI/ Twitter e Sleeping Giants: “lezioni” di espansionismo ideologico (dem) Usa

L’8 novembre 2016, Donald Trump venne eletto 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Un terremoto politico e una pesante sconfitta per il Partito democratico, al potere dall’elezione di Barack Obama nel 2009. La qualità, la personalità e le opinioni del vincitore, così come il modo in cui è stata condotta la sua campagna sui media e sui social network, rendono questo fallimento particolarmente doloroso e amaro.

Meno di 10 giorni dopo le elezioni, il 17 novembre 2016, un tweet chiama pubblicamente un’azienda. Questa è la prima pubblicazione di un nuovo account Twitter con il nome enigmatico, Sleeping Giants. L’account Twitter non fornisce alcuna informazione sui suoi amministratori e nessuno rivendica la sua creazione. Ci vorranno più di 18 mesi di indagini per trovare i nomi dei fondatori degli Sleeping Giants, Matt Rivitz e Nandini Jammi.

All’inizio del 2020, il giornalista investigativo Arnaud Dotézac del sito svizzero AntiPresse, in un articolo pubblicato su L’Observatoire du journalisme, traccia un collegamento molto sorprendente tra Nandini Jammi, cofondatore di Sleeping Giants, e il figlio dell’attuale presidente degli Stati Uniti, Hunter Biden. Un legame che ha coinvolto chi è vicino a Joe Biden nelle fasi preparatorie al lancio di Sleeping Giants. Slobodan Despot, fondatore di AntiPresse, sottolinea il sostegno a Sleeping Giants della Open Society Foundation di Georges Soros.

Il movimento è presente anche in Brasile, Canada, Spagna, Paesi Bassi, India, Germania, Perù, ecc. Chiaramente Sleeping Giants è passato da movimento di opposizione politica nazionale a movimento globale al servizio dell’espansionismo ideologico democratico americano.

Il 4 dicembre 2016, Sleeping Giants ha pubblicato il suo logo su Twitter (in alto a sinistra dell’immagine). Dice “S” e “G” per Sleeping Giants, ma non è tutto. Infatti va ben oltre: dice “Potere al popolo degli Stati Uniti d’America. Lo adoro!” o “Amo il tuo logo”. In modo molto succinto (senza parole) dice “Potere al popolo americano!”.

La scelta dell’esagono non è casuale, si riferisce all’alveare, e quindi all’organizzazione e allo sforzo collettivo. Simboleggia anche le reti e le strutture sociali. Il logo evoca immediatamente gli Stati Uniti in quanto è formato da un pezzo della bandiera americana, posto in verticale. Riconosceremo le 4 bande rosse della bandiera americana che formano le 4 dita del pugno chiuso. L’area blu che forma il pollice e il fondo della mano.

Va ricordato che il pugno era anche un simbolo della campagna di Joe Biden. Un pugno che la dice lunga sul posizionamento ideologico dei Giganti Dormienti. Infatti, il “Pugno alzato” o “Pugno di resistenza” è anche il simbolo dei movimenti di resistenza delle minoranze di fronte all’oppressione, ripreso ad esempio dal movimento Black Lives Matter.

È diventato, nel tempo, un simbolo antirazzista e antifascista. Nel panorama ideologico americano, Sleeping Giants si posiziona all’estremo opposto dell’ideologia repubblicana conservatrice di Donald Trump.

Il primo tweet di Sleeping Giants è un’eccellente illustrazione della strategia per utilizzare queste informazioni. “@Sofi Sei consapevole che stai pubblicizzando Breitbart, il più grande campione della destra radicale, oggi? Li sostenete pubblicamente?”.

Le informazioni con cui Sleeping Giants attaccheranno Breitbart, il mezzo di punta della campagna di Donald Trump, non sono destinate a lui! Questa informazione è destinata a uno dei suoi inserzionisti… La lotta non è frontale, l’obiettivo viene raggiunto indirettamente, tramite un’operazione sul suo ambiente economico. Questa guerra dell’informazione ideologicamente guidata non è condotta sullo scacchiere ideologico, ma sullo scacchiere economico.

Matt Rivitz e Nandini Jammi, che lavorano entrambi nella pubblicità online, sanno che gli inserzionisti non hanno queste informazioni. La rete pubblicitaria di Google non visualizza gli annunci degli inserzionisti in base a un elenco di siti web predefiniti dall’inserzionista, ma in base al comportamento degli utenti su Internet. L’efficacia della strategia dei Giganti Dormienti è dovuta al fatto che sono stati in grado di portare questa guerra di informazioni a un secondo consiglio, il consiglio della società. L’inserzionista non ha ricevuto una mail privata, è stato esposto nella pubblica piazza. E questo fa la differenza.

Questo è un astuto ricatto “Nome e vergogna” che lascia all’inserzionista solo due opzioni: affrontare una “tempesta di merda” o fare ammenda onorevole chiedendo a Google di non pubblicare più i suoi annunci sui media presi di mira dai Giganti Dormienti. Una seconda scelta senza conseguenze economiche per gli inserzionisti, con Google che ha una miriade di siti web sostitutivi, di fronte a una prima scelta potenzialmente catastrofica.

L’implementazione di questa guerra dell’informazione sullo scacchiere della società, in un’epoca di social network e cattive notizie, sta esercitando una grande pressione sugli inserzionisti mirati. Sotto un’apparente semplicità di esecuzione, la strategia dei Giganti Dormienti per garantire la promozione della propria ideologia è piuttosto complessa nelle sue meccaniche, e soprattutto terribilmente efficace nei suoi effetti. Quasi il 100% degli inserzionisti “informati” da Sleeping Giants invia e rimuove i propri annunci dai media presi di mira dagli attivisti informatici.

Così, dal 2016, più di 4mila inserzionisti hanno ritirato i loro annunci da Breitbart, privando i media del 90% delle sue entrate pubblicitarie.

La battaglia ideologica che i Giganti Dormienti stanno conducendo si basa sulla narrazione volta a legittimare la loro azione: cittadini buoni e disinteressati si mobilitano per combattere l’incitamento all’odio. Sono bravi perché combattono l’odio e sono altruisti perché scelgono l’anonimato. Combattendo per un mondo migliore, si impongono de facto come di interesse pubblico. La loro legittimità è autoproclamata.

Per stabilire una legittimazione autoproclamata, tuttavia, è necessario fornire la prova di tale legittimità. Devi essere basato su fatti, reali e/o costruiti. Basta prendere qualsiasi tweet di Sleeping Giants per avere un’illustrazione di questo processo.

Nei suoi tweet, Sleeping Giants o membri della sua comunità sfidano pubblicamente gli inserzionisti esponendo “prove” attraverso screenshot e citazioni. Di solito uno screenshot della pubblicità sui media e un montaggio di diverse citazioni dei media che ritengono odiose. Intendono quindi fornire due prove sia all’inserzionista che ai lettori: l’inserzionista è ben associato ai media; i media diffondono incitamenti all’odio. Anche se sbagliata, la conclusione è logicamente ovvia: se l’inserzionista è associato a un mezzo che diffonde odio, è perché lo sta anche diffondendo.

La costruzione della legittimità è una questione fondamentale per un gruppo di cyber-attivisti anonimi come Sleeping Giants, principalmente per legittimare il proprio modus operandi. Il corollario alla costruzione di questa legittimità è la decostruzione della legittimità dei media mirati. E alcuni media possono essere alleati per questo. In effetti, di fronte alla forte concorrenza all’interno della sfera dei media, partecipare alla delegittimazione di un concorrente può sembrare un’opportunità.

La maggior parte degli inserzionisti ha ceduto alle pressioni di Sleeping Giants, ma non tutti. Tobi Lutke, Ceo di Shopify, non ha rescisso il suo contratto con Breitbart. Si difende in un forum citando la libertà di espressione. Posizionandosi immediatamente nello spettro politico, fa appello in modo molto intelligente a una citazione di Barack Obama: “Accetto che le persone mi dicano cose orribili ogni giorno, e difenderò sempre il loro diritto di farlo”.

L’incapacità dei media attaccati, ma potenti, di trovare una risposta illustra chiaramente l’efficacia della guerra dell’informazione nella relazione tra il debole e il forte, così come la rilevanza della costruzione di questa relazione come asse principale della guerra dell’informazione.

— — — —

