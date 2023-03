SCENARIO ITALIA/ Sapelli: l’asse con l’India ci aiuta ad uscire dall’orbita cinese

“Stiamo affrontando una tempesta. Una terribile tempesta, che sta rendendo difficile la navigazione alle nostre navi, tra venti a traverso e onde violente che si infrangono sulla risacca. La paura si è insinuata nei loro equipaggi e anche i velisti più esperti hanno difficoltà a prendere le giuste decisioni. Chi sta a poppa, con la responsabilità dei propri equipaggi e delle proprie navi, può fare la differenza… Questa è precisamente la scelta che, come leader, abbiamo davanti a noi: o ondeggiare in acque turbolente o guidare le nostre navi verso la sicurezza di un porto amico. La nostra bussola è il nostro sforzo comune, per proteggere i valori umani condivisi che costituiscono la base della nostra convivenza”.

ELLY vs GIORGIA/ Cronaca dei primi cinque giorni

Con queste parole Giorgia Meloni ha finalmente rotto l’incantamento che i rapporti tra India e Italia si portavano appresso, dopo anni di incomprensioni e stridori diplomatici che erano seguiti alla triste vicenda dei nostri Fucilieri di Marina, il cui onore va salvaguardato ancora oggi con fierezza e dignità.

Il viaggio in India della presidente del Consiglio deve essere visto, infatti, come un avanzamento nella nuova dislocazione del potere mondiale che segue e accompagna la vicenda dell’aggressione russa all’Ucraina. L’India può svolgere un ruolo centrale nel delinearsi dei tanti frattali che vanno componendo un orizzonte internazionale completamente nuovo rispetto a quello che va dalla Guerra fredda al periodo di decantazione post-Urss e che poi tracima nella guerra inter-imperialistica in Ucraina.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Calderone: al lavoro per percorsi previdenziali stabili

Il ministro indiano degli Esteri Subrahmanyam Jaishankar ha bene espresso la volontà delle nuove classi dominanti e dirigenti indiane nel suo libro The India Way: Strategies for an Uncertain World (Harper &Collins, 2020). In esso delinea per la sua patria un “ruolo di mediazione protagonistico” sia nei confronti del conflitto sistemico tra Usa e Russia, sia nell’altrettanto sistemico conflitto Cina-Russia, checché ne dicano i superficiali osservatori che sottostimano la volontà unipolaristica dell’imperialismo cinese. Il mondo va verso una poliarchia di grandi potenze unipolariste, non vi è dubbio. Per questo il futuro sarà delle “potenze di mezzo”, dei vassalli che saranno sempre più liberati dagli obblighi di vassallaggio e sempre più conquisteranno poteri di intervento e di mediazione – appunto – prima inusitati. È l’emergere della guerre locali, contestualmente alla crescita della minaccia nucleare, che affida a tali “potenze di mezzo” questo ruolo, tanto più se sono armate nuclearmente.

Divieto motori termici, salta voto Ue/ Stop auto benzina: Italia ‘ottiene’ rinvio

L’India, potenza nucleare, entra ormai di getto nella scena, con una consapevolezza nazionalistica che prima dell’era Modi non esisteva. Non sarà una via indolore e sarà anche ricca di pericoli e di incomprensioni. I prezzi da pagare saranno ingenti, forse inevitabili, e di ciò ne risentirà in primo luogo, come ci insegna la drammatica storia indiana, il rapporto tra induismo e islamismo.

L’India è stata un alleato storico della Russia, un alleato che solo negli ultimi anni del regime post-Nehru ha visto via via sgretolarsi il potere del Partito del Congresso che di quella alleanza era l’architrave. Il nazionalismo indù era destinato a svolgere in India, tuttavia, quel ruolo di mediazione che non è stato in grado di assolvere la dinastia Gandhi, soprattutto a fronte non tanto della Russia, ma in primo luogo della potenza delle monarchie del Golfo e della potenza sciita dell’Iran.

La linea di faglia che va superata e che si delinea oggi è molto chiara. L’alleanza tra Italia e India deve servire a rafforzare quella linea di condotta internazionale che non vuole lasciare alla Cina un ruolo di comando nell’addensarsi di quel gruppo di grandi nazioni che stanno dando vita a una nuova forma di “non allineamento post Bandung” (tra Russia e Usa) a cominciare dal Brasile e dal Sud Africa, per finire con le potenti monarchie del Golfo prima evocate e il cui peso internazionale è inversamente proporzionale alla potenza demografica, ma direttamente proporzionale, invece, alla loro potenzialità energetica.

La fedeltà all’asse anglosferico, che è l’interesse prevalente dominante per l’Italia, a cominciare dal ruolo che grazie a questa alleanza l’Italia può svolgere nel Mediterraneo e nel Fianco Sud della Nato, non deve far dimenticare gli altri due poli in cui il nostro interesse dominante deve esercitarsi: in Europa, con un riferimento costante all’asse franco-tedesco e alle nuove potenze mitteleuropee e baltiche; nell’Indo-Pacifico, attraverso il non-nesso con la Cina, che all’Italia ha provocato solo declassamenti di potenza ed estrazioni di risorse da parte di quel feroce capitalismo monopolistico di Stato che – ovunque giunge – più di altri distrugge risorse e provoca indebitamento.

L’India è destinata a crescere come grande potenza militare ed economica a fronte del decadere ormai inarrestabile della Cina. E l’Italia, dunque, deve spostare il suo asse commerciale e culturale con grande forza verso quel continente indiano che segnerà il passo del mondo nel prossimo futuro, sia militarmente sia economicamente.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA