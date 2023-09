SCENARIO/ Sapelli: si avvicina la tempesta pronta a ridurci come il Sudamerica

Si avvicina una tempesta perfetta che scatenerà un ciclo di neo peronismo internazionale ossia di quella sorta di anti-capitalismo di destra storicamente affermatosi in Sud America tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento.

Da circa un ventennio questa ondata di risentimento contro le élites e l’establishment del capitalismo centralizzato del liberismo dispiegato si sta affermando in tutto il mondo. Riattualizzato naturalmente.

La sinistra del socialismo internazionale riformista e dei caucus del Partito democratico così com’è venuto configurandosi negli Usa dopo il periodo dei Kennedy ha incarnato il liberismo dispiegato: è governato dallo Stato che afferma tanto il mercato quanto i diritti dell’uomo senza limiti dettati da principi morali regolatori. Le conseguenze sono dinanzi a tutti: le disuguaglianze sono alle stelle, la carbonizzazione devastante avanza impetuosa, i lavoratori sono ridotti in una nuova schiavitù come documentano le morti sul lavoro che aumentano in tutto il mondo.

Anche i sistemi sociali mutano: si sudamericanizzano ossia passano dalla povertà alla marginalità con conseguenze disgreganti gli universi morali, mentre le cattedrali del progresso capitalista ossia le grandi imprese escono dal mercato iperfinanziarizzato con conseguente affermazione di un nuovo capitalismo iper peristaltico.

Solo le società naturali resistono tanto nella costruzione d’impresa con l’artigianato tecnologico, quanto nei mondi delle fedi. Ma questi universi sono stati e sono avversati e derisi dalla sinistra internazionale mondiale.

Così il rovesciamento politico del mondo fa apparire naturale che si aumenti il costo del denaro alzando i tassi e si continui a pensare che sia possibile crescere e svilupparsi senza economia mista.

Il ghigno liberista ha il volto dei potenti. Il mondo si è capovolto. È per questo che il meccanismo con la contaminazione pandemica e la guerra imperialista si è inceppato.

La tempesta si avvicina. E solo Dio ci può salvare.

