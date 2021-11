Scene da un matrimonio, 13 novembre/ Diretta video tv streaming: Valentina e Mauro

Torna la diretta video streaming tv di Scene da un matrimonio, appuntamento del sabato di Canale 5 condotto da Anna Tatangelo. A partire dalle ore 14:10, la conduttrice di Sora si occuperà delle nozze di una nuova coppia, precisamente quella composta da Valentina e Mauro. Entrambi hanno 35 anni e convivono da 8 in quel di Anzio, in provincia di Roma, dopo essersi conosciuti esattamente dieci anni fa in un agriturismo dove lavoravano entrambi. Contravvenendo alle regole classiche, fra i due nacque inizialmente una forte amicizia in quanto Valentina era fidanzata, ma divenuta single, i due si sono avvicinati e la loro splendida amicizia è sbocciata in amore.

Montanari: "Fedez ha più visione di Draghi"/ Feltri lo stronca: "Macchè, è all'asta"

Entro un anno, infatti, fra i due scocca un bacio che rappresenta di fatto una scintilla: i due non si lasceranno più da quel giorno. Come molte altre coppie, anche Valentina e Mauro hanno dovuto affrontare diversi ostacoli, a cominciare dalla perdita del lavoro per entrambi, che ha obbligato la coppia a trovare “rifugio” presso l’abitazione di una zia. Con il passare del tempo le cose sono però tornare sulla retta via, entrambi hanno ritrovato lavoro e di conseguenza Mauro ha deciso di chiedere la mano della sua compagna.

Ciccozzi sulla terza dose/ “Per i fragili e immunodepressi anche prima dei sei mesi”

SCENE DA UN MATRIMONIO 13 NOVEMBRE, DIRETTA TV VIDEO STREAMING: DOVE SEGUIRE LA PUNTATA

Nella puntata odierna di Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo cercherà di ripercorre la storia di questi futuri sposini, dedicandosi nel contempo al grande giorno delle nozze, quello tanto atteso dalle coppie innamorate e nel contempo anche un po’ temuto. La puntata di oggi, 13 novembre, di Scene da un matrimonio, sarà trasmessa come sempre in diretta video tv su Canale 5 a partire da poco dopo le ore 14:00, e prima di Verissimo.

Per godervi la nuova puntata del programma di Anna Tatangelo vi basterà sintonizzarvi sul numero 5 del vostro televisore, o eventualmente 505 per la visione in HD. In alternativa, potrete seguire la diretta streaming video attraverso Mediaset Infinity, raggiungibile sia attraverso il sito dedicato, ma anche via app, scaricabile per computer, smartphone o tablet.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo/ Dolci messaggi sui social: dediche e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA