Scherzi a Parte, replica edizione 2022/ Diretta e scherzi di oggi 7 agosto 2023: da Montano a Iva Zanicchi

Scherzi a Parte torna in onda su Canale 5 in replica oggi 7 agosto 2023: ecco quali saranno gli scherzi

Dopo l’ultima puntata di Temptation Island 2023, andata in onda lo scorso 31 luglio, sbarcano su Canale 5 le repliche di Scherzi a Parte. Il programma, condotto da Enrico Papi, è pronto a riproporre una serie di scherzi che vedono protagonisti personaggi famosi, andati in onda nell’edizione del 2022. Quali saranno gli scherzi che andranno in onda questa sera?

Tra i protagonisti principali presenti nella puntata in onda questa sera, ci saranno Federico Fashion Style, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Paola Barale, Aldo Montano e molti altri. Scherzi a Parte torna su Canale 5 nella prima serata di oggi, 7 agosto 2023, intorno alle 21:15, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity (Cliccando qui trovate tutte le puntate della scorsa edizione disponibili per la visione). La vittima dello scherzo in diretta sarà Katia Ricciarelli, che raggiungerà lo studio dopo la rivelazione insieme agli altri ospiti.

Scherzi a Parte, Enrico Papi e quando va in onda la nuova edizione

Quando si è conclusa la scorsa edizione condotta da Enrico Papi, molto utenti, attraverso il web, hanno espresso pareri contrastanti sulla qualità del programma, che salutò il pubblico con in post accompagnato dalla seguente didascalia: “Grazie per aver seguito con noi questa edizione di #ScherziaParte… e ricordate, con noi nessuno è mai veramente al sicuro!”. “Grande presentatore Enrico Papi mi è piaciuto molto scherzi a parte”, scrisse un utente; e ancora: “Vi ho seguito poco quest’anno, però rispetto all’anno scorso è stato meno bello. Andrebbe un po’ migliorato nei prossimi anni magari animare un pochino di più gli sketch con gli ospiti in studio. E meglio farlo durante gli altri giorni della settimana e non la domenica”.

A chi invece si chiede se Scherzi a parte tornerà con una nuova stagione, al momento non è stata annunciata dai palinsesti Mediaser una nuova edizione. Enrico Papi tuttavia tornerà alla conduzione con uno show tutto nuovo.











