Schio, canta dal balcone: vicini chiamano carabinieri/ Video: ora rischia sanzione

Flash mob sui balconi per il Coronavirus? Ne stiamo vedendo di tutti i colori in questi giorni. C’è chi suona, chi canta e chi fa il dj. Ma non sempre le esibizioni sono gradite o si concludono con un applauso. Questo è il caso di una signora di Schio, in provincia di Vicenza. Si è affacciata al balcone per cantare, proprio come sta accadendo in Italia. Qualche vicino però non ha apprezzato, quindi ha chiamato i carabinieri. Stando a quanto riportato dal Giornale di Vicenza, i militari dell’Arma sono intervenuti sul posto, quindi hanno identificato la donna e l’hanno fatta smettere di cantare. Ora la signora rischia anche una sanzione per quanto accaduto l’altra sera in pieno centro storico. La donna che aveva aderito all’invito di affacciarsi dalla sua abitazione per intonare una musica o un canto è una commerciante di via de Pinedo che però è pure cantante di professione.

SCHIO, CANTA DAL BALCONE: VICINI CHIAMANO CARABINIERI

Erano le 19 quando la donna deciso di piazzare un amplificatore al balcone. La cantante vicentina ha quindi preso il microfono e ha cominciato a sciorinare una parte del suo repertorio. Lo ha fatto col figlioletto in braccio, che si è divertito e si è pure cimentato con i cori. Quella musica era un invito a resistere in casa, a scacciare la paura del Coronavirus che incombe in tutta Italia. Ma non è piaciuto a tutti, in particolare a qualche vicino. E così, come raccontato dal Giornale di Vicenza, sono arrivati i carabinieri che le hanno chiesto i documenti. Poi hanno invitato la donna a deporre il microfono. «Ho ricevuto tanti complimenti, mi hanno chiesto di rifarlo stasera (ieri per chi legge) ma ho detto di no, non voglio altre grane». Qualcuno però si era commosso e meravigliato per la sua voce, che evidentemente non aveva mai sentito prima. E per ora non avrà modo di risentirla, visto quanto accaduto. «Sono occasioni per avvicinare la gente, non per dividerla».





