School of mafia/ Su Rai 2 il film con Nino Frassica

School of mafia, film di Rai 2 diretto da Alessandro Pondi

School of mafia va in onda oggi, lunedì 7 novembre, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Si tratta di una commedia italiana del 2021, distribuita da 01 Distribution e prodotta da Rodeo Drive, Apulia Film Commission. La regia del film School of mafia è di Alessandro Pondi, tra i suoi film più recenti ricordiamo Il mostro della cripta, Divorzio a Las Vegas e Tutta un’altra vita.

Nel cast del film School of mafia abbiamo Giuseppe Maggio, tra i suoi film più recenti ricordiamo: 4 Metà, La mia ombra è tua e Di più non basta mai. Guglielmo Poggi interpreta Joe Cavallo. Nonostante la giovane età, l’attore ha ottenuto una nomination Nastri d’Argento nel 2019 per Bentornato Presidente!. Ha interpretato anche una serie tv dal titolo Luna Park. Il cast si compone di: Michele Ragno, Maurizio Lombardi, Fabrizio Ferracane e Emilio Solfrizzi. Nel cast tra gli altri troviamo Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi, Michele Ragno e Nino Frassica.

School of mafia, la trama del film: tre ragazzi di New York

School of mafia racconta la storia di tre giovani ragazzi che vivono a New York. Tony, Nick e Joe sono molto ambiziosi e hanno un’idea chiara sul loro futuro. Nick (Giuseppe Maggio) sa suonare molto bene la chitarra e per esaudire il suo sogno ha partecipato alle selezioni di un talent show americano ed è riuscito a far parte del cast. Joe (Guglielmo Poggi) è un allievo dell’accademia di polizia. Tony (Michele Ragno) è un maestro di danza. Anche se apparentemente conducono una vita normale, i tre ragazzi sono figli di tre boss che gestiscono il malaffare in città.

Il loro intento è di inserire nell’organico anche i ragazzi, così da imparargli il mestiere così un giorno saranno in grado di portare avanti gli affari di famiglia. Così contro la loro volontà Nick, Joe e Tony vengono mandati dai loro padri in Sicilia a studiare presso la scuola del Padrino Don Turi “u’appicciaturi” (Nino Frassica), un uomo che tutti temono e rispettano.

Don Turi con le sue maniere insegna ai ragazzi in modo poco tradizionale cosa vuol dire “essere mafioso”. I tre amici scopriranno alla fine chi sono veramente e come vorrebbero essere in futuro. Difatti Nick, Joe e Tony faranno di tutto per far arrestare i loro padri e gli altri componenti della famiglia. Una volta raggiunto l’obbiettivo saranno costretti a fuggire dalle rappresaglie delle loro famiglie e rifuggirsi in una località dispersa dell’Artico.

