Schuurs al Torino?/ Calciomercato: accordo con l’Ajax, attesa per le visite mediche

Calciomercato news, intesa raggiunta con l’Ajax per Schuurs al Torino

L’arrivo di Perr Schuurs al Torino è ormai atteso per le prossime ore di questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti delle ultime ore, i granata avrebbero infatti trovato l’intesa con l’Ajax per l’acquisto del difensore olandese classe 1999 e starebbero definendo i dettagli finali prima di ufficializzare il passaggio del calciatore individuato come sostituto del brasiliano Gleison Bremer, accasatosi ai cugini della Juventus.

Accostato pure ad altre squadre anche del nostro campionato, il ventiduenne Schuurs arriva in Piemonte per 9,5 milioni più 3,5 di bonus e il 15% sull’eventuale vendita da versare nelle casse dei biancorossi nonostante il contratto ancora valido fino al giugno del 2025. Subentrato nella sfida giocata ieri contro il Groningen, i tifosi dell’Ajax hanno salutato il centrale con un striscione su cui si poteva leggere: “Addio al nostro fedele amico Perr, buona fortuna a Torino”.

Calciomercato news, visite mediche in programma per Schuurs al Torino

L’approdo di Perr Schuurs al Torino dovrebbe concretizzarsi in questo agosto di calciomercato estivo tra la serata di oggi e la giornata di domani, quando il giocatore arriverà in Italia per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto con il suo nuovo club. In totale con la formazione maggiore dei Lancieri Schuurs ha collezionato 95 presenze complessive impreziosite da tre reti e quattro assist vincenti per i compagni oltre ad aver vinto l’Eredivisie per tre volte, due Coppe dei Paesi Bassi ed una Supercoppa dei Paesi Bassi.

