Scialpi e la rottura con l’ex marito Roberto Blasi “non so cosa sia successo”/ “Forse lui…”

Scialpi e la rottura con l’ex marito Roberto Blasi: “Non so cosa sia successo“

Tra carriera e vita privata, Scialpi ha deciso di raccontarsi al Corriere della Sera, in una ricca ed intima intervista in cui ha spaziato tra svariati temi. Dalle amicizie in musica, una su tutte quella con Tiziano Ferro, ai giudizi critici sui casi che hanno scatenato le polemiche dopo l’ultimo Festival di Sanremo, dal bacio tar Fedez e Rosa Chemical alla sfuriata di Blanco sul palco. Ma il cantautore ha anche aperto il suo cuore sul suo privato, tornando a parlare della dolorosa rottura con il suo ex marito, Roberto Blasi.

Tra i due le cose non sono finite bene, e Scialpi ancora non si capacita di non conoscere i reali motivi di questa rottura: “Non so cosa sia successo, non me lo ha mai detto. Non mi ero sposato perché va di moda, ma perché ho sempre cercato la famiglia che non ho avuto. I miei non c’erano mai e sono figlio unico».

Il desiderio di costruire una famiglia, tuttavia, si è infranto con l’improvvisa rottura della coppia. Secondo Scialpi, il motivo non sarebbe stato un tradimento: «No, forse lui non mi sopportava più. Vivere in coppia è dura, però non molli alla prima difficoltà». Ora come ora il suo cuore è libero. La ferita dovuta alla rottura con l’ex marito, forse, non si è ancora del tutto cicatrizzata, ma il cantautore ha deciso di guardare avanti verso il futuro.

In particolare, nel corso dell’intervista, si è lasciato andare ad una dichiarazione ironica dal quale traspare il suo desiderio di libertà: “Vorrei un fidanzato per ogni giorno della settimana, domenica esclusa, visto che quello per tutta la vita non è andato bene». Dopo la rottura con Roberto Blasi, Scialpi troverà davvero l’amore della sua vita?

