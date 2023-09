Scialpi, la rivelazione su Renato Zero a Tale e Quale Show/ “Ha detto che non siamo amici, però…”

Scialpi a Tale e Quale Show: dopo Bobby Solo “diventa” Renato Zero

La nuova stagione di Tale e Quale Show è finalmente iniziata e abbiamo già avuto modo di apprezzare diverse interpretazioni dei protagonisti in gara. Particolare attenzione è stata attirata da Scialpi; autore di due brillanti interpretazioni. Prima nei panni di Bobby Solo e ieri sera con l’ostica esecuzione di uno dei brani più iconici di Renato Zero: “Il Carrozzone”.

L’esibizione di Scialpi a Tale Quale e Show de “Il Carrozzone”, con tanto di magistrale imitazione delle sembianze e movenze di Renato Zero – interprete del brano in questione – ha attirato una buona dose di commenti d’apprezzamento da parte della giuria. Anche il pubblico sembra aver apprezzato, ma più che la performance ha attirato la curiosità degli appassionati quanto dichiarato dall’interprete prima di cimentarsi con il brano iconico del cantante romano.

Scialpi a Tale e Quale Show: l’aneddoto sul rapporto con Renato Zero

Come riporta Biccy, Scialpi – nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show – ha approfittato della performance nei panni di Renato Zero con “Il Carrozzone” per svelare un retroscena sul rapporto con il cantautore. “Come affronto Renato? Sapendo che lo conosco da tanti anni. Io lo vedevo quando ero ragazzino in RCA, quando era una star enorme; io dovevo ancora iniziare. Poi però quando sono diventato famoso Renato è sparito proprio dagli schermi, non per mia volontà”.

Le parole di Scialpi a Tale e Quale Show – riportate da Biccy – lasciano intendere come il rapporto con Renato Zero non sia proprio dei più idilliaci. L’interprete ha però sottolineato, almeno come antifona, che non vi siano delle vere e proprie ruggini tra i due. Stando alle parole riportate dal portale, pare infatti che semplicemente, senza ragioni effettive, il rapporto si sia raffreddato. “Ha dichiarato che non siamo amici, io neanche ci tengo; non è che dobbiamo fare finta che siamo tutti amici e che ci vogliamo bene. Ci sono cose che accadono tra artisti, però è un onore imitarlo con un pezzo come il Carrozzone”.

