Tale e Quale Show 2023, 2a puntata/ Diretta, imitazioni e ospiti: da Renato Zero ai Bee Gees

Tale e Quale Show 2023: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo il successo ottenuto con la prima puntata della nuova edizione, Tale e Quale Show 2023 torna in onda oggi, venerdì 29 settembre, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata. Carlo Conti, con i giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, più un quarto giudice a sorpresa, condurrà una serata ricca di imitazioni, musica, ma anche divertimento. Nel corso della prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.974.000 spettatori pari al 20.6% di share ha trionfato Gaudiano che, con la sua imitazione di Tiziano Ferro, ha conquistato non solo la giuria, ma anche i telespettatori.

Hanno convinto anche Lorenzo Licitra che si è trasformato in Marco Mengoni e Ilaria Mongiovì che ha regalato al pubblico di Raiuno un’imitazione di Giorgia. Quali saranno, invece, le imitazioni di questa sera?

Le imitazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2023

Sono tanti gli artisti italiani e internazionali in cui si trasformeranno i concorrenti di Tale e Quale Show 2023 nel corso della seconda puntata. Gaudiano, dopo aver vinto la prima puntata con Tiziano Ferro, questa sera, si trasformerà in Francesco Sarcina. Lorenzo Licitra, invece, diventerà Harry Styles, uno degli artisti più amati dai giovani mentre la terza classificata Ilaria Mongiovì sarà Noa.

E ancora: Ginevra Lamborghini si trasformerà in angelina Mango, Pamela Prati in Wanda Osiris mentre Jasmine Rotolo darò vita al ricordo di Irene Cara. Infine, Maria Teresa Ruta darà vita all’imitazione di Gigliola Cinquetti, Jo Squillo imiterà Patty Pravo, Alex Belli si trasformerà in Ligabue, Scialpi sarà Renato Zero mentre Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni saranno i Bee Gees.

Come vedere in diretta streaming Tale e Quale Show 2023

Tutte le esibizioni live dei concorrenti di Tale e Quale show 2023 possono essere viste in diretta televisiva su Raiuno, ogni venerdì, subito dopo l’appuntamento con Affari tuoi. Su Raiplay, invece, si può seguire la diretta streaming dell’amatissima trasmissione. Il pubblico, inoltre, quest’anno, ha la possibilità di votare l’imitazione preferita attraverso i social assegnando, così, ai propri beniamini voti che potrebbero essere decisivi per la classifica finale.

