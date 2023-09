Carlo Conti, messaggio per Fedez in diretta a Tale e Quale Show/ “Mando un forte abbraccio…”

Fedez ricoverato in ospedale: le parole di conforto di Carlo Conti

Nelle ultime ore stanno tenendo in apprensione migliaia di fan le condizioni di Fedez. Come riportato anche da Fanpage, il rapper sarebbe stato costretto ad un ricovero d’urgenza a causa di un’emorragia interna causata da due ulcere. Fortunatamente le condizioni del marito di Chiara Ferragni sarebbero in netto miglioramento e presto potrà tornare alla sua quotidianità scongiurando la preoccupazione delle ultime ore.

Tanti sono stati i messaggi di conforto una volta emersa la notizia sul ricovero in ospedale di Fedez. Non solo fan e appassionati, ma anche volti noti del mondo dello spettacolo. L’ultimo ad offrire la sua vicinanza a Fedez è stato Carlo Conti; come racconta BlogTivvu, il conduttore avrebbe deciso di mandare un messaggio di conforto nel corso della diretta della seconda puntata di Tale e Quale Show, andata in onda proprio ieri sera.

“Mando un forte abbraccio a Fedez”, queste le parole di Carlo Conti durante la diretta della seconda puntata di Tale e Quale Show. Il conduttore come tutti ha espresso la sua sentita vicinanza nei confronti del rapper, unendosi a chi auspica una rapida e completa guarigione per il marito di Chiara Ferragni. Come anticipato, il volto di X Factor è stato costretto ad un ricovero d’urgenza a causa di un’improvvisa emorragia interna causata dalla presenza di due ulcere.

A rassicurare sulle proprie condizioni è intervenuto lo stesso rapper con un breve post sui social. Fedez, vista la risonanza della notizia, ha voluto spiegate – come riporta il portale – quale patologia lo abbia costretto al tempestivo ricovero in ospedale: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”. Immediato anche l’intervento sui social della moglie, Chiara Ferragni, che con un emblematico cuore ha messo in evidenza il suo forte momento di apprensione.

