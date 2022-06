SCIENZAinATTO/ Le emissioni di CO2 in relazione con parametri sociali ed economici

Una visione più accurata e significativa della situazione globale delle emissioni antropiche globali di CO2 si può ottenere se si analizzano i dati aggregando i diversi paesi del mondo sulla base di affinità di tipo economico, ambientale, sociale e politico. Si potrà scoprire che in Europa il sistema produttivo ha una elevata compatibilità emissiva; ciò pone importanti interrogativi sulle misure proposte nell’ambito del Green Deal Europeo per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Nei rapporti sullo stato delle emissioni antropiche globali di CO2, disponibili ad esempio su internet, si trovano aggregazioni dei diversi stati del mondo caratterizzate per alcuni parametri complementari alla semplice emissione totale di ciascun aggregato, come il prodotto interno lordo, il numero di abitanti e altro. Normalmente, queste aggregazioni fanno riferimento a stati di grandi dimensioni o ad aree del pianeta geograficamente omogenee.

Nel presente lavoro si è invece cercato di esaminare le emissioni (e gli altri parametri ad esse collegati e potenzialmente esplicativi delle possibili differenze) aggregando i diversi paesi del mondo sulla base di affinità di tipo economico, ambientale, sociale e politico, che possono anche prescindere dalla stretta contiguità geografica, e dare così una visione più accurata della situazione attuale delle emissioni di CO2.

Sulla base di quanto detto, gli oltre 200 paesi della Terra sono stati suddivisi nei seguenti aggregati, che denominiamo Aree.

1 EU+ Europa estesa

2 Rus+ Russia estesa

3 Ba Tu Balcani e Turchia

4 Mo Na Medio Oriente e nord Africa

5 AFr – Africa centrale (senza Nord e Sud Africa)

6 IN+ India estesa

7 Cin+ Cina estesa

8 nAM Nord America anglofono

9 SE as Sud est asiatico

10 Am L America di lingua latina

11 GP+ Giappone e Corea del sud

La mappa del globo rappresentata in apertura, con diverse colorazioni, mostra la collocazione geografica delle undici Aree.

Per ciascuna Area, ai valori delle rispettive emissioni di CO2, sono state associate le seguenti quantità che possono essere usate per meglio descrivere la situazione.

Numero di abitanti

Prodotto interno lordo (PIL)

Quantità derivate dalle prime tre come i valori pro capite di Emissioni, Numero di Abitanti e PIL.

I valori di emissioni, PIL e numero di abitanti sono quelli relativi all’anno 2020 (ultimo anno per cui si dispone di dati completi) tratti da wikipedia.en (edizione in lingua inglese ).

Adalberto Porrino

(Laureato in Matematica, ex dirigente in Enel e CESI s.p.a., ha svolto attività di ricerca nel campo di sistemi elettrici e componenti, efficienza energetica e usi finali dell’energia. Fa parte della Redazione della Rivista Emmeciquadro)

