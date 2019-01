IL VITELLO CON UN OCCHIO SOLO/ Video, l’animale ‘Ciclope’ adorato come un dio in India

Per un popolo che considera la mucca un animale sacro, questo incredibile avvenimento non rappresenta certo una stranezza, anzi piuttosto è la prova della sacralità dell’animale stesso. In India un nuovo dio ha trovato i suoi fedeli, un vitello nato con un occhio solo. Quello che per la maggior parte delle persone è solo un racconto leggendario, quello di Polifemo nella Odissea, il gigante con un occhio solo, è invece un fatto scientifico che può accadere sia a esseri umani che animali con un nome, la ciclopia. Si tratta del mancato sviluppo, ancora feto, per rari disordini congenitali, dei due emisferi destro e sinistro del cervello, che non vengono a separarsi come è normale sia durante il periodo di gravidanza.

IL VITELLO CICLOPE

In questo modo viene a formarsi una sola cavità oculare, o altre volte due bulbi oculari fusi in uno solo spesso con la mancanza completa di ciglia e palpebre. Nel caso in questione, quello di un vitello nato in una regione dell’India, non si è sviluppato neanche il labbro superiore. La retina poi in questi casi non si sviluppa del tutto e l’animale può distinguere lo scuro dalla luce ma non avrà mai una visione perfetta. Solitamente questi esseri muoiono quasi subito appena nati per problemi di respirazione o al cervello, questo vitello invece è sopravvissuto e la popolazione locale lo tratta e lo adora come se fosse un dio. Da quando è nato, ha raccontato il proprietario al quotidiano inglese Daily Mail, la gente si raduna numerosa per poterlo vedere, lo considerano un miracolo di Dio e hanno cominciato ad adorarlo. Non si sa però quanto potranno farlo, perché l’animale ha molti problemi respiratori e potrebbe non sopravvivere.





