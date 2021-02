Scienziato tedesco “Covid da errore a Wuhan, 600 indizi”/ Oms: non da cibo congelato

Il coronavirus è nato da un errore in laboratorio a Wuhan e ci sono 600 indizi in grado di dimostrarlo. Lo sostiene Roland Wiesendanger, scienziato dell’università di Amburgo che ha parlato in una lunga intervista alla Bild dell’origine del Covid. Lo stesso giornale tedesco ha dato la parola al virologo Bernhard Fleckenstein, dell’università di Erlangen, secondo cui «il fisico non può mostrare alcuna concreta sequenza e la sua teoria non è convincente». Wiesendanger, che è anche membro del prestigioso istituto della Leopoldina, dal canto suo sostiene che Sars-CoV-2 sia in grado di agganciare le cellule recettive dell’uomo per introdurvisi come non era stato possibile prima per Sars e Mers.

Inoltre, la teoria del pipistrello non ha fondamenta scientifiche. «Finora non è stato trovato alcun animale di passaggio che giustificherebbe la trasmissione all’uomo». Nessun dubbio, dunque, per Roland Wiesendanger: «Gli indizi forniti dallo stesso virus, oltre che da numerose pubblicazioni, comparse su riviste scientifiche come sui social media, dimostrano che il virus sia stato un incidente di laboratorio».

ORIGINE COVID, OMS: “NO DA CIBO CONGELATO”

Tra l’altro l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha escluso che il coronavirus sia stato importato in Cina da cibo congelato, come invece sostengono le autorità cinesi. Gli esperti dell’Oms ritengono che non sia questa la causa dello scoppio dell’epidemia Covid a Wuhan nel dicembre 2019. «L’idea che il virus sia stato importato in Cina in questi alimenti congelati non è qualcosa che stiamo analizzando», ha dichiarato Peter Ben Embaret, specialista in sicurezza alimentare e malattie animali, che ha guidato il team della recente missione sull’origine di Sars-CoV-2. Il gruppo si sta invece occupando del «commercio locale di animali da fattoria congelati e selvatici, prodotti in particolare nel sud della Cina». Un tema ben diverso dal commercio internazionale. L’ipotesi della Cina non è fattibile perché si tratta di un percorso di trasmissione molto insolito e perché sono stati individuati pochissimi prodotti contaminati nonostante ricerche approfondite. Invece nel 2019 il coronavirus non circolava nel mondo e non c’erano focolai negli stabilimenti di trasformazione alimentare all’estero. Da qui l’esclusione da parte dell’Oms di questa ipotesi dalle indagini.



