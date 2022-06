SCIENZ@SCUOLA/ Fare scienza in IV primaria. Il regno animale: percorso sui vertebrati

Una attività svolta nella classe quarta della Scuola Primaria “Istituto Vladimiro Spallanzani” di Sant’Antonino di Casalgrande (RE). Un percorso progettato tenendo presenti i criteri metodologici del «fare scienza» a scuola. Un percorso che affianca l’osservazione, la descrizione, l’approfondimento e che apre a nuove domande e nuove esperienze.

L’esperienza di scienze che ho svolto quest’anno in classe quarta riguarda il mondo degli animali.

Nella classe terza ha insegnato scienze una collega realizzando un ampio percorso sul suolo, perciò mi è sembrato interessante ripartire dagli animali che vivono sul terreno.

Non ho seguito propriamente il percorso sul mondo animale svolto sul sussidiario (Passo dopo passo, Tredieci) in adozione nelle classi della mia scuola, mentre ho preso alcuni spunti dal Workshop per la scuola (organizzato dalla “Associazione Il rischio educativo”) che ho seguito nel luglio del 2021. In particolare, mi ha convinto il focus sul «metodo dell’esperienza» presentato come punto di partenza e di sviluppo per l’insegnamento/apprendimento della scienza.

Il percorso che descrivo in questo contributo è stato condiviso con l’insegnante di inglese Francesca Verati che, per alcune materie e per alcuni argomenti, nelle classi quarte e quinte della nostra scuola accosta alla trattazione e al lavoro di comprensione che avvengono in classe, vocaboli ed elementi della lingua inglese.

Per iniziare

Il viaggio nel mondo animale è iniziato con una caccia al tesoro. I bambini hanno scoperto, seguendo alcuni indizi, l’argomento che avremo affrontato in scienze.

È seguita poi un’introduzione al lavoro che ha ripreso alcuni concetti già affrontati negli anni precedenti come, per esempio, la differenza tra non viventi e viventi.

Poi abbiamo cercato di capire il significato della parola classificare e infine, utilizzando una scheda, abbiamo visto come gli scienziati hanno classificato i viventi in 5 gruppi chiamati regni.

Una volta terminata l’inquadratura generale del regno animale ci siamo addentrati al suo interno partendo proprio dai vertebrati, cioè dal gruppo a cui noi stessi apparteniamo e di cui abbiamo una maggiore esperienza.

I vertebrati

Iniziare il percorso da ciò di cui si ha esperienza diretta ha permesso ai bambini di ragionare sulla nomenclatura per arrivare a dare una definizione a questo gruppo di animali.

«Cosa vi suggerisce il nome vertebrato?» partendo da questa provocazione si è aperto un dialogo interessante che ha messo in luce una serie di conoscenze che i bambini avevano già a loro disposizione.

Per esempio, prima di tutto abbiamo capito che noi stessi siamo vertebrati e anche animali che vivono con noi o nelle fattorie di campagna.

Eleonora Nicolini

(Docente presso la Scuola Primaria “Istituto Vladimiro Spallanzani” di Sant’Antonino di Casalgrande (RE). L’attività descritta è stata svolta nella classe quarta nell’anno scolastico 2021-2022.)

