Scimpanzè uccidono gorilla in Africa: è la prima volta/ “Colpa del cambiamento clima”

E’ successo qualcosa di inaspettato nel parco nazionale africano di Loango, in Gabon: gli scimpanzè stanno attaccano e uccidendo i gorilla. Stando a quanto riportato dai colleghi del quotidiano La Stampa, secondo i ricercatori dell’Università di Osnabrück e del Max Planck Institute, sarebbe il primo caso registrato nella storia, e sarebbe da collegare alla competizione nata fra specie per il cibo, a causa del cambiamento climatico. Gli stessi ricercatori sottolineano come fra il 2014 e il 2018, in diverse occasioni scimpanzé e gorilla abbiano interagito fra di loro in maniera pacifica e si siano persino nutriti di fatto dagli stessi alberi, ma a partire dal 2019 qualcosa è profondamente cambiato, e gli scimpanzè hanno formato delle coalizioni con cui hanno attaccato un gruppo di gorilla per oltre due ore, uccidendo anche due piccoli. In un altro caso, invece, un cucciolo di gorilla è stato ucciso e poi mangiato da una femmina adulta di scimpanzé.

«Potrebbe essere che la condivisione delle risorse alimentari da parte di scimpanzé, gorilla ed elefanti della foresta nel Parco Nazionale di Loango – commenta Tobias Deschner, un primatologo del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology – a spingere a una maggiore competizione e talvolta anche in interazioni letali. tra le due grandi specie di scimmie. L’aumento della concorrenza alimentare può essere causato anche dal fenomeno più recente del cambiamento climatico e dal crollo della disponibilità di frutta, come osservato in altre foreste tropicali del Gabon».

SCIMPANZE’ UCCIDONO GORILLA IN AFRICA: I DUE EPISODI DEL 2019

Il primo episodio è avvenuto di preciso il 6 febbraio del 2019, ed è durato 52 minuti: 27 scimpanzé hanno attacco cinque gorilla silverback in un boschetto. Un altro episodio è descritto dai ricercatore: «Littlegrey (così viene chiamato un esemplare maschio di scimpanzé) ndr ha annusato un cucciolo di gorilla, lo ha messo a terra davanti a sé e lo ha colpito tre volte con la mano destra.

Non lo ha ucciso, ma lo ha lasciato agonizzante a terra che si lamentava», fino a morire circa 25 minuti dopo. Il secondo attacco è avvenuto l’11 dicembre 2019, durato 72 ore, e anche in questo caso a farne le spese è stato un cucciolo di gorilla il cui ventre è stato di fatto squarciato e una femmina di scimpanzè se ne è in parte cibato. «Siamo solo all’inizio per capire gli effetti della competizione sulle interazioni tra le due grandi specie di scimmie a Loango – commenta Simone Pika dell’Universität Osnabrück .- Il nostro studio mostra che c’è ancora molto da esplorare e scoprire sui nostri parenti viventi più stretti e che questo parco con il suo habitat unico a mosaico è un posto unico per farlo».

