Scintilla “Capoclasse Back to school? Meritato”/ Sulla ripetente Carmen di Pietro…

Torna l’angolo Back to school negli studi di Mattino Cinque News. Stamane ospite di Federica Panicucci vi era Scintilla. “Io che questa mattina speravo di stare tranquilla – ha esordito la presentatrice – e invece è venuto a trovarmi Gianluca Fubelli, in arte Scintilla”. L’ospite ha replicato: “Veramente mi hai costretto a venire, mi hai costretto a svegliarmi presto? Si infatti ho chiamato tutti i miei amici dicendo loro di guardarmi ma fino a mezzo giorno non si svegliano quindi non mi guarda nessuno”.

Federica Panicucci ha ripreso la parola: “Quest’anno in Back to school hai un ruolo di grande rilievo perchè sei capo classe”, e Fubelli ha replicato: “Posso dire un ruolo meritato?”, ma la conduttrice di Back to School ha replicato con un sorriso: “Ma no, per niente. L’anno scorso eri ripetente, pluri-rimandato e quest’anno capo classe” e Scintilla ha commentato: “Sto facendo strada”.

SCINTILLA: “ECCO CHI CI SARA’ NELLA PROSSIMA PUNTATA DI BACK TO SCHOOL”

Federica Panicucci ha quindi domandato a Fubelli: “Come è andata la sveglia stamattina tu che sei abituato a svegliarti più tardi?” e l’ospite ha replicato: “Ero molto teso e volevo vederti quindi ho fatto la lunga e non ho dormito tutta la notte per venire da te”, a quel punto la Panicucci ha chiesto all’ospite di leggere quali siano gli ospiti della prossima puntata di Back to school, in onda mercoledì prossimo sempre su Italia Uno dopo Ncis.

“Allora Gabriele Cirilli, Awed, Francesco Pannofino, Mietta, Elisa Esposito e ripetono… voglio dire una cosa importante, la maggior parte delle risposte date da Carmen Di Pietro vengono da Federica Panicucci, le hai suggerito male. Le ripetente sono Carmen Di Pietro e Raffaella Fico e non capisco come mai”. La Panicucci ha aggiunto “Quindi settimana prossima avremo sette ripetenti e ti è andata anche bene che non hai dovuto rifare l’esame tu”. Scintilla ha concluso: “Ci vediamo in prima serata mercoledì”.

