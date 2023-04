Soleil Sorge, Back to school/ Vita privata sconvolta da malattia di mamma Wendy

Soleil Sorge, Back to School: esami in vista, ma con tanta leggerezza…

C’è anche Soleil Sorge tra gli studenti di Federica Panicucci a Back to School, dato che l’ex gieffina è stata “rimandata” e quindi dovrà ripetere l’esame di quinta elementare. La famosa showgirl è pronta a rimettersi in gioco e sui libri, con la complicità di tredici simpatici maestri, ovvero dei bambini delle scuole elementari tra i 7 e gli 11 anni che, lezione dopo lezione, con tanto di interrogazioni e verifiche di storia, geografia e matematica, prepareranno la vip ed altri volti noti della tv ad affrontare il temibile esame.

E’ un contesto inedito per Soleil Sorge, che si concede un momento di svago e leggerezza con Back to School, dopo aver indossato “panni scomodi” in diversi reality, prima come concorrete e poi come opinionista. Indimenticabile per gli appassionati di tv la sua lunga parentesi di “amore libero” con Alex Belli durante il Gf Vip e le conseguenti schermagli con Delia Duran, che tanto hanno appassionato il pubblico del GF.

Ma oggi come oggi Soleil Sorge non ha alcuna voglia di concedersi a polemiche inutili. Nella sua vita, artistica e privata, desidera leggerezza. Quella leggerezza che recentemente è venuta a mancare per via della malattia di mamma Wendy, che per la terza volta si trova costretta a convivere col cancro. “Quando mamma si è ammalata per la prima volta ero molto piccola. Perdere uno dei miei genitori è sempre stato uno dei miei incubi più grandi e solo oggi riesco a parlarne. Oggi però trovo forza nella mia maturità”, ha confidato l’influencer in una recente intervista televisiva.

“Oggi sono abbastanza adulta per starle vicino e, soprattutto, per dare il giusto valore al tempo che passo accanto a lei. E quando lei torna dagli Usa – ha continuato l’ex di Uomini e Donne – stiamo sempre insieme, in alternativa ci sentiamo per telefono via FaceTime“. Per quanto riguarda il lato sentimentale, invece, tutto tace, anche se pare ormai archiviata la storia col misterioso fidanzato Carlo.











