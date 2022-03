Scintilla, Daniele Di Lorenzo ex fidanzati Elena Morali/ Presunti tradimenti e…

Elena Morali ha tradito Scintilla?

Elena Morali è una nuova concorrente dello show di Barbara D’Urso “La Pupa e il Secchione“. La showgirl in passato ha avuto una storia d’amore con Scintilla, comico di successo salito alla ribalta come colonna di “Colorado Cafè”. Tra i due c’è stata una lunga relazione. Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli, non ha mai rivelato i dettagli della rottura con Elena Morali, ma quest’ultima, invece, ha spesso dichiarato di sentirsi molto in colpa nei confronti del suo ex fidanzato. La showgirl ha confessato che il comico avrebbe meritato più onestà, soprattutto dopo tanti anni di relazione intensa. Insomma, tutto lascia presagire che la showgirl abbia tradito Scintilla, anche se la conferma al momento non è mai ufficialmente arrivata da parte di nessuno dei due diretti interessati.

Chi è Daniele Di Lorenzo?

Un’altra relazione d’amore che ha coinvolto Elena Morali è stata quella con Daniele Di Lorenzo. Quest’ultimo nasce il 16 febbraio del 1980, sotto il segno dell’acquario. Daniele è il figlio di Piero Di Lorenzo, Immobiliarista dell’Edilnord dei Berlusconi e titolare di un’agenzia di produzione televisiva. Nel 2009 il padre decide di dedicarsi all’IRBM Science Park SpA, un’industria biotecnologica di Pomezia, lasciando ai figli la sua eredità nel campo della comunicazione. Così, molto giovane, Daniele Di Lorenzo si ritrova a far avanti e indietro tra Milano, Roma e Los Angeles per la sua carriera. Egli è Co-Owner IRBM SCIENCE PARK, Presidente della LDM Comunicazione Italia, Presidente della LDM Entertainment USA e Presidente della FIES – Italian e-Sports Federation. La sua attività principale, però, è nell’industria del cinema. Di Lorenzo è un produttore cinematografico, che può vantare di esser stato presente anche alla prestigiosa cerimonia della notte degli Oscar. Tra le sue produzioni più importanti senza dubbio la pellicola “Franca: Chaos and Creation“, ritratto di Franca Sozzani, direttore della rivista Vogue Italia che durante la sua carriera ha saputo creare nuovi canoni nella moda e nell’arte.

