SCINTILLA, GIANLUCA FUBELLI/ Dopo “nozze” tra Elena Morali e Favoloso ha deciso di..

Il nome di Scintilla – Gianluca Fubelli, viene costantemente associato dal pubblico del piccolo schermo ad Elena Morali. Il noto personaggio televisivo, questa sera ospite nella replica de La Sai L’Ultima? su Canale 5, ha avuto una storia d’amore con la showgirl. La sua ex fidanzata, dopo la rottura, si è innamorata di Luigi Mario Favoloso, con cui è andata a nozze poche settimane fa. Subito dopo il loro “matrimonio”, Gianluca Fubelli ha deciso di sparire dalle scene. Benché infatti venga spesso associato alla Morali, il simpatico Scintilla ha preferito chiudere definitivamente l’argomento, almeno pubblicamente, evitando di esprimersi soprattutto nei salotti televisivi. Non solo: Scintilla, da qualche tempo, ha deciso di chiudere la sua bacheca Instagram per non dare adito a polemiche o rumors di gossip. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Gianluca Fubelli, profilo social off limits

Gianluca Fubelli ha deciso da tempo di rendere off limits il proprio profilo Instagram. Il comico conosciuto come Scintilla ha scelto infatti di bloccare i commenti a tutti i fan, forse per evitare le annose discussioni sull’ex Elena Morali e sul nuovo amore entrato nella vita della showgirl. Questo però non gli impedisce di condividere contenuti, seppur rari, che riguardano la sua carriera. “Sono saltati tutti i parametri”, scrive in un post di metà giugno, “ora il più giovane sembra il più vecchio e viceversa. Di turbolento mi è rimasto solo l’intestino. Quanto mi manca alla pensione?”. Nella foto lov ediamo con gli amici storici del gruppo, da Gianluca Impastato fino a Enzo Polidoro, passando per Stefano Vogogna. Ovvero il quartetto che per tanti anni ha composto I Turbolenti. Clicca qui per guardare la foto di Gianluca Fubelli. Oggi, sabato 18 luglio 2020, Scintilla sarà di nuovo protagonista de La sai l’ultima?, in onda nella prima serata di Canale 5. Un modo per ritornare a far ridere, grazie alla sua simpatia innata, e forse a scacciare dalla mente qualche pensiero di troppo.

Scintilla, Gianluca Fubelli: tra i primi a tornare in scena dopo la Fase 2

Gianluca Fubelli alias Scintilla è stato uno dei primi artisti a tornare sul palcoscenico in seguito all’inizio della Fase 2. Lo scorso 5 luglio, il comico si è esibito a trino per due appuntamenti che hanno animato il palazzo Paleologo. Il primo evento pubblico tra l’altro che ha interessato la cittadina in seguito all’emergenza Coronavirus e organizzato dal Comune e Act, grazie alla nuova edizione di Trino in piazza. In questi giorni, Fubelli ha inoltre fatto sentire la sua voce assieme a quella di tanti altri artisti per ottenere il ritorno del pubblico. Chi vive di spettacolo, fra teatro e spettacoli dal vivo, sente infatti il bisogno di ritornare alla normalità e di avere di nuovo il contatto con le persone. Con un singolo post in cui ha taggato tutti gli amici, fra cui Raul Cremona, Enzo Iacchetti, Gene Gnocchi, Paolo Cevoli e molti altri, il comico si è unito a chi pensa che sia l’ora di riaprire anche club, feste e teatri per regalare un bel po’ di energia agli italiani.

