Scintille fra Paola Barale e Roly Maden/ Lui: “Impara lentamente”, lei: “Stai zitto!”

Scontro fra Paola Barale e il suo maestro Roly Maden dopo l’eliminazione della coppia da “Ballando con le Stelle”. Di fronte alle telecamere di “Domenica In”, trasmissione condotta da Mara Venier, la showgirl fossanese non le ha mandate a dire al suo ballerino, intervenuto telefonicamente. Questo perché Maden ha sottolineato, senza troppi filtri, che, a suo giudizio, Paola Barale impiega più tempo per imparare rispetto ad altri: “Io ho cercato di adeguarmi al livello di Paola, ma questo è un programma che ti porta ad apprendere molto rapidamente. Ci sono altre persone che imparano molto velocemente, purtroppo Paola ha un apprendimento più lento”.

PAOLA BARALE A ROLY MADEN: “MEGLIO CHE NON PARLI PIÙ”

Affermazioni di fronte alle quali la stessa Mara Venier ha chiesto lumi, convinta di non avere compreso correttamente il loro significato. Nonostante Roly Maden le abbia ripetute, il risultato non è cambiato: a suo avviso, Paola Barale è brava a ballare, ma le serve più tempo rispetto ad altri. Barale ha replicato: “Dopo questa è meglio che non parli più e che stia zitto! Praticamente ha detto che alla fine è sempre colpa mia…”. Insomma, la polemica è aperta: la coppia riuscirà a ritrovare la giusta alchimia, visto che dovrà continuare comunque a lavorare in ottica ripescaggio?

