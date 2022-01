Sciopero 14 gennaio 2022 bus, metro e treni/ Trasporti, gli orari da Milano a Roma

Sciopero 14 gennaio 2022: venerdì nero per i trasporti. È stato confermato per domani lo sciopero nazionale di 4 ore di lavoratori e delle lavoratrici del trasporto pubblico locale, a cui si applica il contratto nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori. Ad annunciarlo i sindacati, che hanno comunicato che la protesta coinvolgerà bus urbani, extraurbani, metro, tram, ferrovie e alcuni treni regionali. Tutto ciò in una fase in cui molti collegamenti sono cancellati a causa della pandemia Covid e dopo lo sciopero di Trenitalia che si è tenuto l’8 gennaio 2022. A proclamare lo sciopero in maniera unitaria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri.

Le motivazioni riguardano il rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 dicembre del 2017. «Da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso», evidenziano i sindacati. Le organizzazioni sindacali, quindi, rivendicano il rinnovo del contratto «per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per un incremento salariale per i lavoratori che garantiscono un servizio essenziale e centrale nei programmi di ripresa economica, transizione ecologica e miglioramento della qualità della vita nei centri urbani».

SCIOPERO 14 GENNAIO 2022: ORARI PER CITTÀ

Lo sciopero 14 gennaio 2022 avrà articolazioni regionali, secondo quanto comunicato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri. Sono stati quindi comunicati gli orari per le principali città. A Milano dalle 8:45 alle 12:45, a Torino si svolgerà dalle 18 alle 22, a Genova dalle 10:30 alle 14:30, a Venezia dalle 10 alle 14, a Bologna dalle 12 alle 16, a Firenze dalle 18 alle 22, a Roma dalle 8:30 alle 12:30, a Napoli dalle 9 alle 13, a Bari dalle 8:30 alle 12:30, a Palermo dalle 9:30 alle 13:30.

A Milano potranno incrociare le braccia i dipendenti di Atm e di Ferrovienord. Invece a Roma lo sciopero 14 gennaio 2022 riguarderà l’intera rete Atac, per cui bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. A rischio anche le linee gestite da Roma Tpl e quelle di Cotra. Il servizio sarà garantito fino alle ore 8.30. Poi, sino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull’intera rete. Alle ore 12.31 invece è prevista la ripresa.

