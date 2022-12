Sciopero 16 dicembre: trasporti, benzinai e scuola/ Dove e orari: ecco mappa disagi

Quella di domani rischia di essere una giornata da incubo per gli italiani a causa dello sciopero 16 dicembre. Si tratta di una mobilitazione generale, che coinvolge da benzinai ai treni. Lo sciopero è stato indetto da Cgil e Uil e sarà il culmine di una settimana di proteste. Infatti, i sindacati si sono mobilitati in tutta Italia contro la manovra del governo Meloni, giudicata «contro il lavoro, sbagliata e da cambiare». Di conseguenza, sono a rischio prestazioni e servizi per quanto riguarda tutti i settori lavorativi, anche trasporto pubblico e scuola, fino ai benzinai in autostrada come vi avevamo anticipato. Domani saranno coinvolte Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio.

Sciopero benzinai autostrade dal 13 al 16 dicembre/ Stop distributori in tutta Italia

Per quanto riguarda la Lombardia, l’attenzione è rivolta al personale viaggiante e di servizio, sia di superficie sia della metropolitana, perché lo sciopero è possibile nella fascia 18-22. Stesso orario potrebbe riguardare le Linee Autoguidovie dei bus, mentre la funicolare Como-Brunate potrebbe registrare disservizi tra le 8 e le 12.30. Nel Lazio, invece, lo sciopero generale 16 dicembre riguarderà le linee Cotral. Quindi, è prevista astensione dal lavoro dalle 20 alle 24. Questo vuol dire che saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle ore 20 e quelle in programma dalle 24. Per quanto riguarda le linee erroviarie Metromare e Roma – Viterbo, il servizio è garantito fino alle 20 e dalle 24. Passiamo ad Atac: stop per bus, tram e metro dalle 20 fino alle 24.

Sciopero mezzi Milano e Lombardia 16 dicembre 2022/ Atm e Autoguidovie: info e orari

SCIOPERO 16 DICEMBRE ANCHE EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, CAMPANIA, MOLISE E LIGURIA

Sciopero 16 dicembre anche in Emilia-Romagna, ma in questo caso si fermano anche scuole e università, mentre per il personale di Tper di Bologna e Ferrara (bus e corriere) astensione dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30. In Toscana si fermano i lavoratori del pubblico e privato. Lo sciopero comincerà alle 9 e terminerà alle 17, pertanto le fasce garantite sono 6-9 e 18-21. Si fermano per quattro ore Autolinee Toscane, in questo caso astensione anche per gli impiegati, come quelli delle biglietterie. Lo sciopero è caratterizzato da orari diversi, che variano a seconda delle province. Stessi orari, comunque, in Campania, dove però è prevista la regolare la circolazione dei passeggeri per il trasporto a lunga percorrenza (Intercity, Alta Velocità). Inoltre, sono garantiti i treni interregionali. Lo sciopero generale del 16 dicembre riguarderà anche il trasporto pubblico pure in Molise, dove i mezzi urbani si fermeranno per quattro ore dalle 19.30 alle 23.30. Stop anche per i taxi per tutte le 24 ore della giornata. Fasce orarie di sciopero differenti in Liguria per il trasporto pubblico: da inizio servizio alle ore 5:30, dalle ore 9:30 alle ore 17 e dalle ore 21 a fine servizio. Per quanto concerne il trasporto pubblico extraurbano, da inizio servizio alle ore 6, dalle ore 9 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Qui sono coinvolti anche porti e logistica, perché i lavoratori marittimi effettueranno 4 ore di ritardo partenza nave, invece i rimorchiatori resteranno fermi per 12 ore, fatti salvi i servizi essenziali.

LEGGI ANCHE:

Sciopero Cgil 12-16 dicembre/ Le date della manifestazione regione per regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA