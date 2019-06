Sciopero 25 giugno 2019 trasporti a Roma/ Atac, metro e bus: orari, fasce di garanzia

Nuova giornata nera domani 25 giugno 2019 a Roma, in occasione dello sciopero dei mezzi pubblici che avrà una durata di 24 ore e per il quale sono previsti non pochi disagi. Inizialmente in programma per lo scorso 20 giugno, era stato poi rimandato in occasione dell’arrivo in massa degli aspiranti navigator. Questa volta però, i lavoratori Usb e Orsa si fermeranno e incroceranno le braccia per l’intera giornata. L’agitazione interesserà non solo i bus locali, filobus tram e metro ma anche i treni, in merito alle linee Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Alla base del nuovo sciopero, come spiega RomaToday, la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche gli stessi utenti del trasporto pubblico. I punti contestati sono sostanzialmente quattro, ovvero: la mancata sicurezza sul posto di lavoro, seguita dalla mancata depolverizzazione delle gallerie metropolitane. Ed ancora, i sindacati evidenziano anche la mancata prevenzione della salute e la sicurezza per gli operatori di esercizio come invece previsto da un accordo dello scorso novembre. Infine, l’approfondimento dell’applicazione del Ccnl articolo 34 lettera B della partecipazione e concorso dell’azienda ad eventuali ricorsi civili e penali.

SCIOPERO MEZZI ATAC ROMA: ORARI E FASCE DI GARANZIA

Per l’intera giornata di domani, martedì 25 giugno 2019, dunque, a causa dello sciopero dei mezzi Atac non sarà garantito il servizio di bus e metro a Roma. Come si legge sul portale dell’azienda, già nella notte tra il 24 ed il 25 giugno, solo limitatamente alla rete dei bus notturni (linee la cui denominazione inizia con la lettera N) il servizio non potrà essere garantito. A partire invece dalle ore 8.30 di domani e fino alle 17 e poi dalle 20 e fino alla fine del servizio diurno gli utenti potrebbero riscontrare non pochi disagi, con ritardi e corse soppresse. Possibili disagi anche nella notte tra il 25 e il 26 giugno, limitatamente alle corse delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Resterà invece regolare il servizio della rete dei bus notturni. Durante lo sciopero è possibile anche andare incontro all’interruzione del servizio delle biglietterie. Le stazioni delle metro resteranno aperte ma potrebbero verificarsi interruzioni del servizio di montascale, scale mobili e ascensori. Restano invece regolari le linee della Roma Tpl, ma anche Cotral e Trenitalia.

