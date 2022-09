Sciopero aerei 1 ottobre 2022: stop di 24 ore per Ryanair/ Si ferma anche Vueling

Nuovo sciopero in vista per gli aerei italiani ed europei. Dopo l’ondata di agitazione durante i mesi estivi, in vista dell’autunno non si placano le manifestazioni. E’ stato così indetto per il prossimo primo ottobre uno sciopero per i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair e Vueling. L’agitazione si terrà il primo giorno del mese venturo, di sabato, così come annunciato dai sindacati di Filt-Cgil e Uiltrasporti, che hanno altresì fatto sapere la durata della manifestazione. Nel dettaglio Ryanair sciopererà per 24 ore, mentre Vueling si fermerà per quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00.

Le due organizzazioni sindacali aggiungono, spiegando i motivi dello sciopero degli aerei del primo ottobre: “Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno e 17 luglio non è ancora stato aperto un confronto sulle reali problematiche che ormai da mesi affliggono il personale navigante Ryanair, Malta Air e CrewLink. I lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese”.

SCIOPERO AEREI 1 OTTOBRE: LE MOTIVAZIONI DELL’AGITAZIONE

In merito a Vueling, altra compagnia aerea: “I lavoratori della compagnia hanno appreso dell’apertura, da parte di Vueling, di una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti nella base di Roma Fiumicino – sottolinea ancora la nota dei sindacati -. Chiediamo alla compagnia un confronto costruttivo e trasparente con le organizzazioni realmente rappresentative dei lavoratori della compagnia al fine di evitare licenziamenti e trovare soluzioni che tutelino i naviganti del gruppo basati in Italia”.

Come scritto in apertura, sono state diverse le manifestazioni che si sono susseguite nel corso dell’estate che volge alla conclusione, l’ultima lo scorso 27 luglio, ma anche il 17 dello stesso mese e l’8 giugno, a conferma di un periodo davvero “caldo” per il trasporto aereo.











