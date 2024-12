SCIOPERO 13 DICEMBRE 2024: INFO E ORARI

Non fa in tempo a placarsi lo scontro tra sindacati e governo per uno sciopero che ecco spuntarne un altro: lo sciopero 13 dicembre 2024 è la nuova agitazione che è stata proclamata. Un altro venerdì, un’altra giornata di disagi, manifestazioni, proteste e rivendicazioni. A indire questa mobilitazione è un sindacato minoritario che non è particolarmente rappresentativo, Usb, ma non si possono escludere comunque problemi. Inoltre, vi hanno aderito Cobas e lavoro privato di Usb.

Potrebbero verificarsi ritardi nei trasporti e potrebbero essere cancellate delle corse a causa di tale protesta, in quanto si tratta di una mobilitazione generale che prevede uno stop per tutti i settori pubblici e quelli privati, fatta eccezione per il trasporto aereo. Per quanto riguarda i treni, lo stop è di 24 ore, dalle ore 21 alle di giovedì 12 dicembre 2024 alle ore 21 del giorno successivo. In merito al trasporti pubblici locali, le modalità dello sciopero 13 dicembre 2024 variano a seconda del territorio. Si fermano i taxi, così come il trasporto marittimo per le isole minori, invece quello per le isole maggiori comincerà un’ora prima delle partenze.

SCIOPERO 13 DICEMBRE 2024: TUTTE LE AGITAZIONI

Lo sciopero 13 dicembre 2024 vedrà tra le eccezioni vigili del fuoco, che si fermeranno dalle 9 alle 13, quindi per quattro ore. Inoltre, sono esclusi coloro che lavorano nel trasporto aereo, tra cui il personale Techno Sky, e quello delle scuole di primo e secondo grado di Trento, Co.e.si e di Asif di Pergine Valsugana in Trentino. Per quanto riguarda la Lombardia, a Milano e nel resto della regione si fermano i lavoratori di Trenord e Atm, quindi a rischio bus, tram e metropolitane tra eventuali stop e disagi.

Usb Lavoro privato ha annunciato che nello sciopero generale sono coinvolti i lavoratori Securpol che si occupano di vigilanza privata nell’azienda Asl Napoli 1 dalle 7 del 13 dicembre alle 6.59 del giorno successivo. Ma sono previste agitazioni nel settore giustizia in Campania, dove gli ordini degli avvocati di Avellino, Benevento, Napoli e Nola, insieme al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata hanno proclamato uno sciopero delle udienze civili e penali. Per 24 ore si fermano anche i lavoratori educativi di Asp SpA e i dipendenti degli asili nido del Comune di Ciampino, in provincia di Roma.

LA POLEMICA POLITICA SUGLI SCIOPERI

Intanto, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato di essere pronto a intervenire con una precettazione sui trasporti, come accaduto per lo sciopero del 29 novembre scorso. Il vicepremier, alla luce delle diverse proteste annunciate per questo mese, a partire dallo sciopero 13 dicembre 2024, ha richiamato al buon senso, altrimenti ricorrerà agli strumenti a sua disposizione per assicurare che il penultimo venerdì prima di Natale sia sereno per gli italiani.

Nel frattempo, montano le polemiche a livello politico in merito al diritto di sciopero, perché per Pierpaolo Bombardieri di Uil la precettazione viola un diritto riconosciuto dalla Costituzione.

Elly Schlein chiede di metter giù le mani dal diritto allo sciopero, che è appunto sancito dalla Costituzione, ma Salvini non arretra, ricordando che il diritto e la sua tutela sono chiari, ma anche il buon senso, segnalando che ci sono stati quasi mille agitazioni dall’inizio dell’anno, dunque parlare di diritto allo sciopero limitato non ha senso per il leader della Lega.