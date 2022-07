Sciopero aerei oggi 17 luglio 2022, 400 voli cancellati/ Disagi per 68mila persone

Lo sciopero degli aerei va in scena oggi, domenica 17 luglio 2022, causando non pochi problemi a chi ha necessità di muoversi via aria a livello nazionale e internazionale. Stando a quanto filtra, sono almeno 400 i voli che sono stati cancellati per effetto dello sciopero di quattro ore del personale di alcune compagnie low cost e dei controllori di volo. Sarebbero invece circa 68mila i passeggeri coinvolti.

Come ricordato anche dal “Corriere della Sera”, dalle 14 alle 18 di oggi incroceranno le braccia i piloti e gli assistenti di volo italiani di Ryanair, di Malta Air, di Crew Link, di EasyJet e di Volotea, oltre ai dipendenti Enav, che sono incaricati di dirigere il traffico nei cieli del Belpaese. Peraltro, i disagi sarebbero stati ancora di più, qualora la Commissione garanzia sciopero non avesse richiesto e ottenuto di ridurlo da 24 a 4 ore. Ita Airways ha reso noto di aver eliminato 122 voli, quasi il 40% della programmazione giornaliera, attivando “un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi collegamenti disponibili il maggior numero possibile: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata”.

SCIOPERO AEREI 17 LUGLIO 2022: I PRINCIPALI DISAGI NEI CIELI ITALIANI

La situazione non migliora neppure cambiando compagnie di volo: complice lo sciopero degli aerei, Volotea ha dovuto eliminare 24 voli e anche EasyJet ha assunto la stessa decisione, con oltre 100 voli annullati. Il “Corriere della Sera” ha riferito che Ryanair ne cancellerà almeno 64: “Ci scusiamo con i passeggeri interessati da questo sciopero Enav e dalle relative cancellazioni che sono fuori dal nostro controllo”, ha sottolineato in una comunicazione la compagnia irlandese.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) rammenta che “alcuni voli decolleranno ugualmente: 23 collegamenti nazionali ed europei, 10 in partenza per il Medio Oriente, 4 con destinazione il Nord America e uno per il Sud-Est asiatico”. Si tratta del terzo sciopero aerei in Italia da un mese a questa parte.

