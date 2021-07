Sciopero aerei oggi 6 luglio/ Cancellati 140 voli, non solo Alitalia: ecco l’elenco

Martedì nero per il settore aereo in tutta Italia per lo sciopero degli aerei lungo 24 ore in questo 6 luglio 2021: 143 voli cancellati solo con Alitalia, ma disagi anche per diverse altre compagnie. A proclamare la protesta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo che si schierano «a difesa dell’occupazione dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos — sostengono le sigle sindacali nella nota ufficiale – ma anche Norwegian Air e di Ernest in liquidazione e delle low cost easyJet, Ryanair/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea, di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro Paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e precari del settore».

Esclusi i dipendenti Enav, incrociano le braccia diversi altri operatori del settore volo oltre ad Alitalia: lo sciopero è stato proclamato anche da Uiltrasporti, tra gli iscritti di EasyJet. Come sempre, l’autorità di garanzia impone un elenco di voli assicurati su diverse direttrici come isole maggiori, Nord-Sud e internazionali: qui l’elenco dei voli assicurati e presenti in questo sciopero 6 luglio.

ELENCO VOLI CANCELLATI PER SCIOPERO

Di contro, dicevamo, sono ben 143 i voli cancellati per 24 ore fino alla mezzanotte di martedì 6 luglio: qui la lista di tutti gli aerei che non si alzeranno in volo, con rotte comprese, con Alitalia che invita i passeggeri «che hanno acquistato un biglietto per volare il 5 e il 6 luglio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito alitalia.com, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». In caso di cancellazione o modifica del volo, gli utenti possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale e chiedendo subito il rimborso del biglietto fino al 20 luglio 2021.

