SCIOPERO AEREI OGGI 8 SETTEMBRE 2023/ Orari, voli cancellati e fasce garantite: caos Ita Airways

SCIOPERO AEREI OGGI: INFO, ORARI E FASCE. LA LISTA DEI VOLI GARANTITI L’8 SETTEMBRE 2023

Sarà nuovamente un venerdì “nero” per viaggiatori, pendolari e passeggeri di tutta Italia: scatta infatti il maxi sciopero degli aerei oggi venerdì 8 settembre 2023 per una complessiva interruzione del servizio su più livelli per l’intera giornata. Sono infatti diverse le astensioni proclamate dalle tante sigle in sciopero oggi sul fronte voli Italia: come riporta l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), partecipano allo sciopero aerei oggi i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling, quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente delle aziende trasporto aereo settore handlers. In particolare è la Cub Trasporti a incrociare le braccia in protesta assieme a Flai Trasporti e Fit-Cisl per il rinnovo del contratto atteso da 6 anni: «proposte di aumenti salariali inadeguati, l’aumento dell’orario di lavoro senza sufficiente adeguamento economico, lo storno di parte degli aumenti proposti a favore di enti previdenziali e sanitari privati».

Le fasce garantite per legge durante lo sciopero aerei di oggi 8 settembre 2023 restano quelle dalle 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali tutti i voli, compresi i charter, devono essere comunque effettuati. Garantiti poi anche la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti: così come garantiti sono i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali. In giornate di sciopero aerei come oggi, 8 settembre 2023, deve poi essere garantite l’intero comparto di voli di collegamento con le isole che hanno un’unica frequenza giornaliera. A questo link aggiornato fornito dall’Enac, ecco la lista completa di tutti i voli garantiti fronte Isole per Volotea, EasyJet, Ryanair e Silver Air durante lo sciopero aerei di oggi, 8 settembre 2023:

VOE 1778 VERONA (LIPX) OLBIA (LIEO)

VOE 1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1579 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

VOE 1511 ANCONA (LIPY) PALERMO (LICJ)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1510 PALERMO (LICJ) ANCONA (LIPY)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 322 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 4873 PISA (LIRP) TRAPANI (LICT)

RYR 5709 CAGLIARI (LIEE) PISA (LIRP)

RYR 5904 TORINO (LIMF) TRAPANI (LICT)

SLD 307 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

SLD 308 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

Questi invece i voli internazionali garantiti, nonostante lo sciopero aerei, per la giornata di oggi 8 settembre 2023:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

KAC 166 FIUMICINO (LIRF) KUWAIT (OKKK)

ETH 737 MALPENSA (LIMCADDIS ABEBA (HAAB)

ITY 896 FIUMCINO (LIRF) CAIRO (HECA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

LAV 2955 MALPENSA (LIMC) MARSALAM (HEMA)

GFA 022 MALPENSA (LIMC) BAHRAIN (OBBI)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

ABY 711 BERGAMO (LIME) SHARJAH (OMSJ)

RBG 543 BERGAMO (LIME) CAIRO (HECA)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

RSX 6112 NAPOLI (LIRN) SHARM EL SHEIKH (HESH)

Nord America

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

TSC 2309 FIUMICINO (LIRF) TORONTO (CYYZ)

DAL 289 VENEZIA (LIPZ) NEW YORK (KJFK)

AAL 721 FIUMICINO (LIRF) CHARLOTTE (KCLT)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREL (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

Sub area Sud Est Asiatico

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

EVA 96 MALPENSA (LIMC) TAIPEI (RCTP)

CAL 76 FIUMICINO (LIRF) TAIPEI (RCTP)

NOS 763 MALPENSA (LIMC) ALMATY (UAAA)

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

Sub area Giappone e Corea

KAL 928 MALPENSA (LIMC) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO HANEDA (RJTT)

Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 522 VERONA (LIPX) via FIUMICINO (LIRF) LA ROMANA (MDLR)

Sub continente sub asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) ARMISTAR (VIAR)

Voli Charter

ITY 9742 FIUMICINO (LIRF) HAMBURG (EDDH)

ITY 9044 FIUMICINO (LIRF) DJERBA (DTTJ)

ITY 9000 FIUMICINO (LIRF) FIRENZE (LIRQ)

ITY 9000 FIRENZE (LIRQ) SKOPJE (LWSK)

8 SETTEMBRE 2023, SCIOPERO AEREI IN TUTTA ITALIA: 30 VOLI CANCELLATI DI ITA AIRWAYS

Dai voli garantiti a quelli cancellati, lo sciopero aerei di oggi 8 settembre 2023 purtroppo vedrà diverse difficoltà e disagi per i passeggeri specie nei voli continentali e nazionali, con cancellazioni e ritardi da monitorare sempre online sui portali degli Aeroporti e sulle singole compagnie aeree. In particolare, a causa dello sciopero aerei dei lavoratori la compagnia di bandiera Ita Airways ha dovuto cancellare 30 voli nazionali tra il 7 e il 9 settembre, ecco l’elenco aggiornato sui voli cancellati oggi e domani:

AZ 1287 MILANO – LINATE NAPOLI

AZ 1296 NAPOLI MILANO – LINATE

AZ 1312 BOLOGNA ROMA – FIUMICINO

AZ 1318 BOLOGNA ROMA – FIUMICINO

AZ 1319 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1321 ROMA – FIUMICINO BOLOGNA

AZ 1351 MILANO – LINATE TRIESTE

AZ 1352 TRIESTE MILANO – LINATE

AZ 1380 GENOVA ROMA – FIUMICINO

AZ 1383 ROMA – FIUMICINO GENOVA

AZ 1384 GENOVA ROMA – FIUMICINO

AZ 1389 ROMA – FIUMICINO GENOVA

AZ 1460 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1462 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1463 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1466 VENEZIA ROMA – FIUMICINO

AZ 1473 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1475 ROMA – FIUMICINO VENEZIA

AZ 1652 BARI MILANO – LINATE

AZ 1653 MILANO – LINATE BARI

AZ 1675 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1676 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1677 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1678 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1681 ROMA – FIUMICINO FIRENZE

AZ 1682 FIRENZE ROMA – FIUMICINO

AZ 1769 MILANO – LINATE PALERMO

AZ 1770 PALERMO MILANO – LINATE

AZ 2049 MILANO – LINATE ROMA – FIUMICINO

AZ 2080 ROMA – FIUMICINO MILANO – LINATE

COME OTTENERE IL RIMBORSO PER LO SCIOPERO DEGLI AEREI

Per lo sciopero aerei di oggi, Ita Airways – dopo aver cancellato circa 30 voli nazionali – ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi, ri-prenotando negli scorsi giorni sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Come fa sapere l’ex Alitalia in una nota, il 55% riuscirà a volare comunque in giornata dello sciopero: Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero «a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto»

In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo per via dello sciopero aerei, tutti i viaggiatori potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 13 settembre 2023. Iter simile viene seguito anche dalle altre compagnie di volo che dovessero comportare l’annullamento/sospensione/ritardo dell’aereo: il consiglio è sempre quello di seguire sulle homepage delle singole compagnie le istruzioni specifiche per chiedere e ottenere il rimborso dovuto. Per tutte le informazioni generale su come ottenere il rimborso durante lo sciopero aerei, ecco il nostro focus aggiornato.











