Sciopero Atm domani 11 ottobre 2022/ Milano: 6 dipendenti aggrediti in 48 ore

Sciopero Atm nella giornata di domani, martedì 11 ottobre 2022, per lanciare un segnale e denunciare i continui episodi di cronaca che vedono loro malgrado coinvolti i dipendenti dell’azienda di trasporti, aggrediti sul luogo di lavoro. Così, la decisione adottata dalle sigle sindacali potrebbe generare lo stop dei treni di tre delle quattro linee metropolitane, degli autobus e dei tram dalle 8.45 alle 15, una fascia oraria piuttosto estesa, causando peraltro non pochi disagi a coloro che si servono dei mezzi pubblici per recarsi a lavorare e per spostarsi a Milano.

Lo stato di agitazione è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cosal, Ugl e Orsa, i quali, nella loro nota, hanno inteso precisare le motivazioni dello sciopero Atm di domani: “Chiediamo un intervento concreto e sinergico che coinvolga il legislatore, le istituzioni e il gruppo Amt a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori”.

SCIOPERO ATM A MILANO DOMANI, 11 OTTOBRE: 6 AGGRESSIONI IN DUE GIORNI

Lo sciopero Atm ha quindi lo scopo di ottenere maggiori garanzie in termini di sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i dipendenti dell’azienda di trasporti, che tra sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 sono stati letteralmente bersagliati dalla criminalità, a cominciare dal ferimento di un 33enne e di un 51enne, colpiti da un uomo, un 22enne senza documenti, ma che – stando ai media locali – avrebbe dichiarato di essere di nazionalità marocchina, che si è scaraventato contro di loro, prendendoli a calci e pugni, dopo che era stato segnalato il suo comportamento molesto nella stazione di Cascina Gobba, sulla linea 2 della metropolitana.

L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno poi provveduto a denunciarlo in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo sciopero Atm giunge in seguito a questo e ad altri cinque episodi registrati nell’arco di sole 48 ore: sono state in tutto sei le aggressioni ai danni dei dipendenti dell’azienda milanese in appena due giorni.











