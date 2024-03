Sciopero dei mezzi a Milano oggi, venerdì 22 marzo 2024/ Si fermano metro, bus e tram Atm: regolari i treni

Uno sciopero dei mezzi di trasporto è stato indetto per oggi, venerdì 22 marzo 2024, a Milano. A fermarsi saranno i mezzi Atm: metro, bus e tram. Non mancheranno di conseguenza i ritardi dovuti a linee che saltano e orari non garantiti. A salvarsi dallo sciopero dei mezzi saranno solo i treni, le cui tratte sono previste regolarmente. Anche se il personale di Trenord e Trenitalia incrocerà la braccia nel weekend.

Quali sono gli orari dello sciopero mezzi e quanto durerà il disagio? I milanesi possono stare tranquilli, non mancheranno in ogni caso, come di consueto, le fasce di garanzia. “Venerdì 22 marzo il sindacato Al Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”, questo quanto scritto dalla società in merito agli orari dei disservizi. La mobilità in città dunque subirà inevitabilmente delle modifiche.

Sciopero dei mezzi a Milano oggi, venerdì 22 marzo 2024: le motivazioni

Le motivazioni della protesta proclamata dal sindacato Al Cobas in occasione dello sciopero dei mezzi di trasporto a Milano di oggi sono diverse. In particolare il personale Atm è in rivolta “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e o subappalto; contro il progetto ‘Milano Next’, per la trasformazione di Atm spa in Azienda speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità”, si legge in una nota.

Ma non solo: “Per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; per l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario”.











