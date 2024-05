Sciopero mezzi pubblici oggi 6 maggio 2024/ Orari e fasce: chiusa M4 Atm Milano, stop metro A Atac Roma

IN CORSO LO SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI OGGI 6 MAGGIO 2024: TUTTE LE INFO SU ORARI E FASCE DI GARANZIA

Passato lo stop dei treni nel weekend ecco incombere il nuovo sciopero dei mezzi pubblici in corso per l’intera giornata di oggi, lunedì 6 maggio 2024: ennesimo giorno di disagi dunque per pendolari e lavoratori, costretti a “fine ponte” a intercettare gli orari e le fasce di garanzia come di norma avviene nei numerosi scioperi avvenuti di venerdì. Aumento degli stipendi da 300 euro, riduzione dell’orario di lavoro, gare d’appalto per il TPL e blocco delle privatizzazioni sono solo alcune delle motivazioni esposte dai sindacati in sciopero oggi, ovvero CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, Sgb, AL COBAS e USB Lavoro Privato.

L’orario dello sciopero mezzi pubblici varia da città a città e dalle singole aziende dei trasporti locali: l’astensione dal lavoro è prevista per 24 ore ma vengono rispettate le singole fasce di garanzia. Nelle due città più importanti d’Italia, la protesta vede orari differenti di interruzione del servizio per bus, tram, filobus e metropolitane: a Roma l’Atac informa che il servizio resta garantito solo prima delle 8.30 e tra le ore 17 e le 20 di questa sera. A Milano invece gli orari dove i mezzi Atm circoleranno in giornata erano prima delle 8.45 e tra le 15 e le ore 18 di questo pomeriggio. In mattinata sono previste poi manifestazioni nei centri città del settore scuola, visto il contemporaneo sciopero del personale legato alle proteste contro la somministrazione delle prove INVALSI.

ATM MILANO E ATAC ROMA: LO SCIOPERO COINVOLE BUS, TRAM E METRO. TUTTE LE NOVITÀ

Siamo entrati dunque nella prima fase dello sciopero mezzi pubblici attivo da Nord a Sud con modalità e disagi differenti a seconda delle diverse latitudini della protesta: l’Atm a Milano ha infatti informato dopo le ore 8.45 che l’intero servizio regolare tornerà solo tra le 15 e le 18, mentre nel frattempo alcune corse dei trasporti locali saranno interrotte. Nello specifico, sono regolari le metro M1 (rossa), M3 (gialla) e M5 (lilla), mentre risulta completamente chiusa la M4 (blu), in riapertura solo dopo le 15: la metro Atm M2 (verde) resta in servizio ma solo nella tratta Abbiategrasso e Cascina Gobba, con la chiusura per sciopero indetta nelle tratte Gobba-Cologno, Gobba-Gessate, Famagosta-Assago. Sempre Atm informa che per colpa dello sciopero i servizi di tram, bus, filobus sono sì in servizio ma con maggiori tempi di attesa, mentre risulta chiuso solo l’Atm poi di Cadorna (M1-M2).

Da Milano a Roma, non si concludono i disagi per lo sciopero dei mezzi pubblici indetto oggi 6 maggio 2024: secondo le informazioni ufficiali di Atac, la metro A è chiusa e riaprirà solo tra le 17 e le ore 20. La metro B e B1 risultano aperte ma con rallentamenti per la riduzione del numero di corse, mentre solo la metro C di Roma risulta al momento aperta e senza rallentamenti o disagi. Sui mezzi di superficie invece le corse Atac vengono garantite regolari solo tra le 17 e le 20, mentre sulle corse Roma Tpl e Autoservizi Troiani7Sap sull’intero territorio di Roma Capitale non vengono garantite le seguenti linee: «diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl». Prosegue al momento la tramvia Termini-Centocelle, regolari anche le altre tratte ferrroviare urbane (così come anche sui Treni Trenord in Lombardia nessun disagio in vista per lo sciopero).











