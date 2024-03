Sciopero dei treni sabato 23 e domenica 24 marzo 2024/ Previste cancellazioni totali o parziali

Uno sciopero dei treni è in programma dalle 21.00 di sabato 23 alle 21.00 di domenica 24 marzo 2024 in tutta Italia. I mezzi di trasporto che subiranno delle modifiche alla loro tradizionale circolazione sono gli Intercity, le Frecce e i Regionali di Trenitalia. A indire la protesta, come riportato da Rai News, è stato il personale di bordo e di macchina del gruppo Ferrovie dello Stato appartenente a diverse sigle sindacali autonome: SGB, USB e CUB Trasporti.

“Gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi”, ha avvertito in una nota il gruppo Ferrovie dello Stato. È per questo motivo che la popolazione dovrà organizzare i propri spostamenti con altri termini di trasporto come tram, bus e navette (che invece sono rimasti fermi ieri a Milano per le proteste dei dipendenti di Atm).

Treni, sciopero oggi sabato 23 e domani domenica 24 marzo 2024: le tratte protette

Nonostante lo sciopero dei treni in programma dalle 21.00 di sabato 23 alle 21.00 di domenica 24 marzo 2024 in tutta Italia non mancheranno le tratte protette. Trenitalia garantisce alcune corse nazionali che per legge non possono saltare: l’elenco è riportato sul sito ufficiale. Nel trasporto regionale sono stati istituiti inoltre i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). Per quanto riguarda i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale, viceversa possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

È importante ad ogni modo prestare attenzione durante le ore clou dello sciopero ad ogni comunicazione fornita nelle stazioni e dagli organi d’informazione.











