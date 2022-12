SCIOPERO GENERALE OGGI 16 DICEMBRE 2022/ Treni, scuola, benzinai: carburante a rischio in 11 regioni

Si chiude con lo sciopero generale di oggi 16 dicembre la settimana di mobilitazioni regionali dei settori privati e pubblici promossi da Cgil e Uil per chiedere modifiche sulla manovra del governo Meloni. Le agitazioni non riguardano solo il settore del trasporto pubblico, con conseguenze per treni, bus e metro. Ad esempio, anche Flc Cgil e Uil Scuola, tra le principali sigle sindacali del personale scolastico, hanno promosso l’astensione dal lavoro. Quindi, lo sciopero di oggi riguarderà anche il comparto scuola e l’area Istruzione e ricerca, della formazione professionale, delle scuole non statali, delle università e delle accademie statali e non.

Pertanto, potrebbero esserci sospensioni delle lezioni nella maggior parte delle regioni interessante. A tal proposito, a scendere in piazza con manifestazioni locali saranno i lavoratori di Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Per quanto riguarda i distributori di benzina, alla luce dello sciopero di 72 ore consecutivo partito alle 22 di martedì 13 dicembre e riguardante le autostrade, questo terminerà alla stessa ora di oggi.

SCIOPERO GENERALE 16 DICEMBRE 2022: PER TRASPORTI LOCALI STOP DI 4 ORE CON ORARI DIFFERENZIATI

I trasporti locali subiranno uno stop di quattro ore oggi a causa dello sciopero generale 16 dicembre 2022, ma in fasce orarie diverse a seconda delle regioni. Ad esempio, in Lombardia ci sono Atm e Linee Autoguidovie che non garantiscono il servizio pubblico dalle 18 alle 22. Invece nel Lazio le sigle sindacali Fit Cisl e Uil Trasporti promuovono l’agitazione dalle 20 alle 24, fascia nella quale scioperà tutto il personale Atac di Roma (bus, tram e metro), invece le linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo dalle 8.30 alle 12.30. Astensione dal lavoro in Emilia-Romagna dalle 11.30 alle 15.30 per Tper di Bologna e Ferrara (bus e corriere). Sciopero in Toscana del servizio ferroviario dalle 9 alle 17.

Le fasce garantite sono 6-9 e 18-21. Si ferma quattro ore anche il servizio di Autolinee Toscane. Treni fermi in Campania dalle 9 alle 18, regolare invece la circolazione del trasporto passeggeri a lunga percorrenza (Interregionali, Intercity e Alta Velocità). Situazione complessa anche nel Lazio a causa dello sciopero generale 16 dicembre. Dalle 9 alle 17 si ferma anche il personale del Gruppo Fs Italiane, ma Frecce e gli altri treni a lunga percorrenza di Trenitalia circoleranno regolarmente. Invece, per i treni regionali, nel Lazio così come nelle regioni limitrofe, potrebbero verificarsi cancellazioni o cambiamenti. Infatti, Fs fa sapere che lo sciopero potrebbe causare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

SCIOPERO GENERALE 16 DICEMBRE 2022, LE RAGIONI DELL’AGITAZIONE

I sindacati che hanno proclamato lo sciopero generale oggi 16 dicembre 2022, in particolare, vogliono un aumento dei salari detestando quelli dei contratti nazionali, portando la decontribuzione al 5% per i salari fino a 35mila euro per recuperare almeno una mensilità, introducendo un meccanismo automatico di indicizzazione delle detrazioni all’inflazione. Ma i sindacati chiedono anche di conferire tutele a tutte le forme del lavoro e di sancire un salario minimo e diritti normativi universali.

I sindacati propongono un unico contratto di inserimento al lavoro con contenuto formativo, così da eliminare forme di lavoro precario, una riforma fiscale che rispetto il principio della progressività, tassazione degli extraprofitti per generare risorse da destinare ad un contributo straordinario di solidarietà, rivalutazione delle pensioni, risorse per diritto all’istruzione e la sanità, cancellazione della legge Fornero e introduzione dell’uscita flessibile dal lavoro dai 62 anni, riconoscimento della differente gravosità dei lavori, pensione di garanzia per i giovani e chi ha carriere discontinue, riconoscimento del lavoro di cura e delle differenze di genere, uscita con 41 anni di contributi.

