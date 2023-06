SCIOPERO MEZZI ATM E AUTOGUIDOVIE MILANO OGGI VENERDÌ 16 GIUGNO 2023/ Le fasce di garanzia

Manca poco più di mezz’ora affinchè scatti lo sciopero di oggi, venerdì 16 giugno, di ATM, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano. Alle 8:45 prenderà via l’agitazione, che andrà avanti fino alle 15:00. Per tre ore ci sarà quindi la fascia di garanzia dopo di che, dalle 18:00 in avanti, spazio al nuovo blocco fino alla fine del servizio giornaliero. Ovviamente nel corso di questi orari potrebbero verificarsi disagi, soppressioni e rallentamenti per i passeggeri che solitamente utilizzano i mezzi pubblici a Milano.

Per cercare di capire quali possano essere le problematiche possiamo andare a vedere le adesioni ai precedenti scioperi, a cominciare dall’ultimo, quello dello scorso 26 maggio, dove l’adesione è stata del 19.25 per cento. Non è stata però la più alta dell’ultimo anno, visto che il record spetta allo sciopero dello scorso 17 febbraio indetto dalle sigle sindacali O.S. USB Lavoro Privato e O.S. A.L. Cobas, che ha raggiunto il 25,35 per cento, seguito da quello del 31 marzo scorso al 23 per cento. Ricordiamo che oggi è previsto anche lo sciopero di Autoguidovie che scatterà per alle ore 8:30 e poi riprenderà, come per ATM, dalle ore 18:00 in avanti. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SCIOPERO MEZZI ATM E AUTOGUIDOVIE MILANO OGGI VENERDÌ 16 GIUGNO 2023/ ORARI E FASCE GARANTITE

Per la giornata di oggi venerdì 16 giugno 2023 è stato indetto uno sciopero dei mezzi pubblici di Atm e Autoguidovie a Milano che si protrarrà per tutta la durata della giornata. Continuano, insomma, le agitazioni sindacali all’interno del settore dei trasporti, che nell’hinterland milanese avevano già scioperato dal 5 all’11 di questo mese, ma che si erano concretizzate anche in uno sciopero degli aerei lo scorso 19 maggio.

A rischio a causa dello sciopero, insomma, oggi di venerdì 16 giugno tutti i trasporti a Milano, specialmente se garantiti da Atm (ovvero l’azienda dei trasporti locali) o da Autoguidovie. Ad indire l’agitazione sindacale è stata la sigla Al Cobas, mentre l’annuncio è stato dato direttamente dall’azienda milanese per i trasporti. Come sempre accade in queste occasioni, però, saranno garantite alcune corse, tali da permettere ai lavoratori di raggiungere, quanto meno, le sedi aziendali. Venerdì 16 giugno, durante l’orario di sciopero la Atm a Milano garantirà tutte le corse da inizio servizio fino alle 8:45 e le corse tra le 15 e le 18. Similmente, Autoguidovie manterrà attive le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 da inizio servizio, fino alle ore 8:29 e dalle 15 alle 17:59.

Le ragioni dello sciopero Atm a Milano di oggi venerdì 16 giugno 2023

Numerose le ragioni per lo sciopero a Milano di Atm e Autoguidovie per venerdì 16 giugno. La principale, avverte il sindacato con una note, è la contrarietà alla “liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in appalto e/o subappalto”. Ma non solo, perché sarà anche “contro il progetto ‘Milano Next’, per la trasformazione di Atm S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità”.

Tra le altre ragioni per lo sciopero Atm a Milano di venerdì 16 giugno, spiccano “la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale”. Infine, il sindacato che ha indetto lo sciopero di Atm a Milano per venerdì 16 giugno, chiede “l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali e ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario”.

