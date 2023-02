Sciopero mezzi e treni oggi 17 febbraio/ Info Atm-Milano Atac-Roma Trenitalia Trenord

SCIOPERO TRASPORTI OGGI 17 FEBBRAIO: FERMI MEZZI E TRENI, ECCO DOVE

Quello di oggi 17 febbraio sarà il primo “venerdì nero” del 2023 con lo sciopero mezzi e treni dell’intero servizio nazionale di trasporto pubblico locale: vita complicata dunque, ancora una volta nel fine settimana, per passeggeri e pendolari che dovranno spostarsi nella giornata di oggi. Si fermano con lo sciopero mezzi di oggi tutti lavoratori delle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e AL COBAS: mezzi (metro, tram, bus), treni nazionali e locali sono i settori dove potrebbero insorgere i maggiori disagi lungo la giornata di venerdì 17 febbraio 2023.

Sul fronte ferrovie, nello sciopero di oggi dei trasporti e treni non dovrebbero subire rallentamenti o cancellazioni le Frecce Rosse e Bianche di Trenitalia mentre sui convogli regionali i disagi ci saranno e non pochi: ad esempio in Lombardia lo sciopero treni di 24 ore del personale di Rete FERROVIENORD influirà sugli spostamenti dei treni Trenord dalle 00 fino alle 23.59 di questa sera. Interessati i treni circolanti esclusivamente su rete FERROVIENORD (Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord, la linea Brescia/Iseo – Edolo, le suburbane S2, S3 ed S4). Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI; potranno invece verificarsi ripercussioni sulle linee a gestione mista: S1 Saronno – Milano Passante – Lodi; S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate; S13 Milano Bovisa – Pavia. Come spiega Trenord, durante le fasce orarie di garanzia «viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con partenza dalla stazione di origine compresa tra le ore 06:00 e le ore 09:00; nella fascia pomeridiana, invece, tra le ore 18:00 e le ore 21:00». Disagi per lo sciopero dei treni anche nei collegamenti verso/da gli aeroporti: nel caso di cancellazione dei treni (Malpensa Express “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”), per i soli collegamenti aeroportuali saranno istituiti autobus no-stop tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

SCIOPERO MEZZI 17 FEBBRAIO: COSA SUCCEDE OGGI A MILANO E ROMA

Forti disagi in tutte le città principali del Paese per lo sciopero dei mezzi previsto per oggi venerdì 17 febbraio: a Roma Capitale la protesta coinvolge Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. A rischio stop tutti i trasporti pubblici locali, dai bus alla metro e pure le ferrovie Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo. Lo sciopero mezzi e treni entrerà in funzione dalle 8.30 alle 17 e dalle 20.00 a fine turno, mentre è garantito prima delle 8.30 e tra le 17 e le 20.

A Milano lo sciopero dei mezzi Atm interesserà gli orari non coperti dalle fasce di garanzia: linee Atm con possibili sospensioni e cancellazioni tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio. I mezzi saranno garantiti da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Dinamiche simili per lo sciopero mezzi e treni anche a Torino dove le linee GTT si fermeranno sul fronte sciopero metro dalle 12 alle 16 mentre per gli altri mezzi locali lo stop rischia di essere per 24 ore. A Napoli infine lo sciopero dei mezzi ANM e EAV avrà disagi per l’intera giornata: il personale Eav della divisione trasporto automobilistico protesta per 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13.

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO MEZZI E TRENI NAZIONALE DI OGGI

Diverse e svariate, come sempre, le motivazioni dietro al maxi sciopero nazionale di mezzi e treni oggi 17 febbraio 2023: USB Lavoro Privato e AL COBAS hanno fatto sapere in una lunga nota negli scorsi giorni come la protesta di oggi è stata proclamata per «la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e energia, congelamento e calmiere dei prezzi di beni primari e combustibili; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali».

Motivazioni ancora addotte per lo sciopero mezzi e treni proclamato riguardano anche «il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS e le associazioni datoriali di categoria».

