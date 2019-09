Sciopero mezzi Milano Atm, 27 settembre 2019/ Stop bus e metro: orari e info

Venerdì 27 settembre 2019 si preannuncia una nuova giornata nera in occasione dello sciopero dei mezzi pubblici annunciato dalle principali sigle sindacali. L’agitazione si va ad inserire tra le manifestazioni organizzate in tutta Italia e non solo nell’ambito dei “Friday for Future”, la campagna che mira a sensibilizzare sui temi legati alla lotta ai cambiamenti climatici. Ad incontrare le maggiori difficoltà in occasione della nuova giornata di sciopero trasporti saranno indubbiamente le grandi città italiane, a partire da Milano dove non mancheranno i disagi per chi quotidianamente usa i mezzi pubblici, bus e metro. Per la giornata di domani, infatti, è stato proclamato uno sciopero di 24 ore indetto dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti e dall’Organizzazione Sindacale Sol Cobas. In merito ai mezzi Atm, la protesta durerà dalle ore 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino alla fine del servizio. I dipendenti della società di trasporto locale incroceranno le braccia e protesteranno “contro la liberalizzazione e la privatizzazione del Tpl, contro le gare di appalto e per l’affidamento diretto in house dei servizi di Tpl”. A scioperare sarà anche Vlub Trasporti che spiega di voler manifestare “contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm”. Si aggiunge alla protesta anche Sol Cobas che invece sciopera “per il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali, ovvero per un adeguamento salariale in linea con i livelli europei”, oltre che per “un maggiore sviluppo e investimenti nell’ottica di maggiore efficienza e contro l’adeguamento del sistema tariffario”. Ovviamente, nonostante l’agitazione sia stata proclamata per l’intera giornata, saranno garantite le relative fasce orarie come previsto dalla legge.

SCIOPERO MEZZI ANCHE A NAPOLI: APPELLO LEGAMBIENTE

Non solo Milano però: lo sciopero dei mezzi pubblici in programma per venerdì 27 settembre riguarderà anche altre città come Napoli dove i dipendenti Ctp incroceranno le braccia per la durata di quattro ore, ovvero dalle 9 alle 13. Dalle ore 10 alle 12, inoltre, si sciopera anche nel Lazio, come si legge sul sito del Ministero dei Trasporti che informa dell’agitazione di due ore da parte del personale delle aziende del trasporto pubblico locale che ha aderito allo sciopero proclamato, tra le altre sigle, da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl-Fna. In vista della giornata di scioperi in tutta Italia, Legambiente ha deciso di rivolgersi direttamente ai sindacati per chiedere a gran voce di ripensarci. “Chiediamo ai sindacati che hanno indetto lo sciopero di venerdì di ripensarci. Si tratta di una agitazione vistosamente inopportuna”, ha tuonato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. A suo dire, pur non sottovalutando le motivazioni dei sindacati, proclamare uno sciopero dei mezzi pubblici nel giorno in cui in tanti studenti e lavoratori aderiscono alle manifestazioni del Friday For Future “è un messaggio incomprensibile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA