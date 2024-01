Sciopero mezzi oggi 24 gennaio 2024/ Orari trasporti Atac-Roma e Atm-Milano: metro, bus e Trenord a rischio

SCIOPERO TRASPORTI OGGI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024: INFO E ORARI STOP MEZZI

Scatta oggi 24 gennaio il primo sciopero mezzi del 2024, con a rischio l’intero comparto dei trasporti pubblici locali in tutte le città del Paese: dopo gli ultimi di “passione” dello scorso anno, i sindacati rinnovano la protesta fermando i trasporti locali mentre per treni, navi e aerei il servizio proseguirà regolarmente per l’intera giornata di oggi. I sindacati di categoria per il trasporto pubblico locale hanno proclamato un’agitazione di 24 ore, ma le modalità specifiche sono diverse da territorio a territorio: fermi bus, metro, ferrovie locali e tram, con disagi per i pendolari fuori dagli orari di garanzia.

Sciopero mezzi e aerei, 8 gennaio 2024 si ferma il personale di terra/ Il 24 stop trasporto pubblico locale

Se a Milano i disagi maggiori si potrebbero avere nella seconda parte della giornata con la potenziale chiusura di alcune linee della metro – come sempre però occorrerà attendere l’inizio dello sciopero per capire quanta adesione effettiva sarà intervenuta tra i lavoratori – nella Capitale Roma si avrà il duplice problema dello sciopero mezzi e pure dei treni locali, appena l’indomani della protesta dei taxi in tutta l’area metropolitana.

Sciopero oggi 22 dicembre 2023: fermi ristoranti e turismo/ "Da 4 anni siamo senza contratto"

I MOTIVI DELLO SCIOPERO MEZZI NAZIONALE

Lo sciopero dei mezzi proclamato per l’intera giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, è stato indetto dai sindacati Cobas, Adl, Sgb, Cub Trasporti, Usb e Orsa: la richiesta principale è l’aumento dei salari, assieme alla riduzione dell’orario lavorativo, «più sicurezza e salute nei luoghi, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale». Per Cobas e Usb un altro tema all’ordine del giorno tra i motivi dello sciopero riguarda la battaglia contro «ogni forma di limitazione del diritto allo sciopero», con riferimento alle recenti precettazioni del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

SCIOPERO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO OGGI 15 DICEMBRE/ Momenti di tensione a Roma: bus presi d'assalto

Chiesto poi un generale “stop” alla privatizzazione del servizio pubblico: Usb scrive che lo sciopero odierno è stato proclamato «per il libero esercizio diritto di sciopero; per il superamento salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per la sicurezza sul lavoro e del servizio; per il salario minimo; per una legge sulla rappresentanza; per il blocco delle spese militari». Per Al Cobas invece lo sciopero mezzi in tutta Italia è contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza, «superando monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso minimo 1.600 euro netti mensili; contro appalti e subappalti». Lo sciopero è infine indetto anche per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità, così come per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti lavorativi, così come infine per per il blocco delle spese militari e «contro le grandi opere speculative».

ROMA E MILANO, LA SITUAZIONE DELLO SCIOPERO MEZZI: ZTL RESTANO ATTIVE

Particolare e diversificata la situazione città per città durante lo sciopero mezzi di oggi 24 gennaio 2024: a Roma i mezzi Atac sono garantitevi solamente durante le fasce di garanzia, dunque dall’inizio del turno fino alle 8.30 e dalle 7 fino alle ore 20, con rischio nelle altre fasce per bus, metro e tram. Fermi anche i collegamenti di RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap, così come bus regionali e i treni come la Metromare e la Roma Viterbo serviti da Cotral.

A Milano invece lo sciopero mezzi potrebbe avere conseguenza sulle linee Atm dalle 8.45 fino alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio: non sono esclusi possibili ritardi tra i convogli di Trenord che operano su Ferrovienord Spa, in particolare

– Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese,

– S3 Milano Cadorna – Saronno,

– S4 Milano Cadorna – Camnago L.

– Brescia/Iseo – Edolo

Possibili ripercussioni anche sulle linee – senza avere treni direttamente coinvolti però – a gestione mista:

– S1 Saronno – Milano Passante – Lodi

– S2 Milano Rogoredo – Seveso

– S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate

– S12 Milano Bovisa – Melegnano

– S13 Milano Bovisa – Pavia

A rischio saranno sicuramente le linee di collegamento con gli aeroporti, in particolare Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona. A Milano, durante lo sciopero, il Comune ha deciso di mantenere comunque attive le ztl nel Centro, non venendo così particolarmente “incontro” ai cittadini già coinvolti con i disagi dello sciopero trasporti: «Si informa che in occasione dello sciopero del trasporto pubblico indetto per mercoledì 24 gennaio, Area B e Area C non subiscono variazioni e sono attive dalle ore 7.30 alle ore 19.30», spiega il Comune di Milano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA