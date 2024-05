Sciopero mezzi pubblici Atm Milano oggi 31 maggio 2024/ Metro, tram, bus: orari e quali trasporti a rischio

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI ATM “PARALIZZA” ANCORA MILANO? ECCO COSA SI FERMA OGGI 31 MAGGIO 2024 E IN CHE ORARI

Pensavate di scampare a fine maggio un bello sciopero dei mezzi pubblici nel più classico dei venerdì… e invece no, la protesta dei sindacati Al Cobas costringe i mezzi Atm a Milano ad una giornata di potenziale “paralisi” per lo sciopero dei trasporti pubblici locali lungo 24 ore filate. Come ormai arcinoto al popolo dei pendolari, quantomeno a Milano le fasce di garanzia vengono solitamente rispettate e dunque qualche mezzo sarà presente in alcuni momenti del giorno: resta però l’incognita di un’adesione alta o bassa in base a quanti effettivi lavoratori Atm prenderanno parte al nuovo sciopero mezzi confermato oggi in data 31 maggio 2024.

Come ultimo “regalo” di fine mese, studenti e lavoratori, pendolari e semplici turisti, dovrebbero salvarsi dall’allerta meteo che nella giornata è prevista molto più blanda rispetto a quella arancione di questa notte, ma non vi sarà “scampo” per loro sul fronte trasporti. La protesta inizierà ufficialmente stamane alle ore 8.45 e durerà fino alle ore 15 nella prima tranche prevista dal regolamento di garanzia degli scioperi nazionali e locali: le corse torneranno attive dalle 16 fino alle 18, quando invece scatterà la seconda e ultima parte dello sciopero mezzi pubblici Atm fino a fine servizio. Se avete dunque turnistiche di lavoro “normali”, così come tradizionali percorsi scuola-casa, con queste fasce dovrebbe essere garantita una piena mobilità: chi invece intende muoversi tra le 9 e le 15 e nella serata (del venerdì tra l’altro, giorno cult per la movida di Milano), ecco che molto dipenderà da quanti dipendenti Atm incroceranno le braccia.

METRO, BUS, TRAM, FILOBUS E PERSONALE ATM, CHI SARÀ COINVOLTO DAL NUOVO SCIOPERO MEZZI PUBBLICI A MILANO il 31 MAGGIO 2024

Con una particolare attenzione sulle linee della metropolitana, i trasporti che potrebbero subire maggiori disagi a Milano oggi per lo sciopero dei mezzi pubblici Atm sono in fondo sempre quelle: nelle ore sopratutto del tardo pomeriggio/serata occhi su bus, tram e filobus che potrebbero subire forti ritardi per il taglio di alcune corse, in caso di alto numero di partecipanti allo sciopero. Per quanto riguarda le metro invece, da escludere quasi del tutto la chiusura in “massa” delle 5 linee presenti: di norma invece è possibile qualche chiusura (M5 Lilla o M3 Gialla quelle con più chiusure nei precedenti scioperi) durante le fasce attive della protesta, ma non ci sarà una paralisi totale della città con il solo sciopero Al Cobas.

Mentre macchinisti delle metro, autisti dei bus e tranvieri seguiranno il turno “classico” dello sciopero con le fasce di garanzia, diverso è il caso di tutti gli altri dipendenti Atm: ausiliari della sosta, operai, personale degli uffici, addetti ai parcheggi ma anche personale negli Atm Point, condurranno lo sciopero con astensione al lavoro durante l’intero orario (8 ore) per ogni turno presente. Come garantito da Atm in ogni sciopero dei trasporti, sono esclusi dallo stop solo i lavoratori necessari per le squadre di pronto intervento, tanto in superficie quanto a livello sotterraneo.











