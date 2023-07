Sciopero nazionale mezzi pubblici oggi, lunedì 24 luglio 2023/ Info e orari: Milano, Roma, Napoli…

Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio 2023, è previsto in tutta Italia uno sciopero dei mezzi pubblici indetto dalla sigla sindacale privata Usb lavoro. Secondo quanto riporta il portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’agitazione durerà per 4 ore, ma saranno distribuite in modo variabile in base alla regione e al comune. Per ottenere le informazioni più dettagliate e precise possibili, il consiglio è quello di rivolgersi direttamente ai siti delle varie compagnie dei mezzi pubblici locali, che in linea di massima dovrebbero aver definito gli orari in cui aderiranno (nel caso in cui lo facciano) allo sciopero di oggi, lunedì 24 luglio.

Landini, sciopero “preventivo” contro Manovra: “stop in autunno”/ Scuola in estate, Cgil boccia Valditara

Le ragioni dietro all’agitazione, si legge sul portale della sigla Usb, sono nuovamente legate alla rivendicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali, in moltissimi casi scaduti da anni. “Facendo affidamento sul solito periodo estivo”, si legge in una nota, “si tenta di cancellare la denuncia continua dei lavoratori verso il susseguirsi di rinnovi contrattuali ‘farsa’ in cambio della crescente svendita dei diritti”. Inoltre, lo sciopero dei mezzi pubblici di oggi, lunedì 24 luglio, serve per chiedere “adeguati livelli di sicurezza” e per denunciare le “privatizzazioni selvagge, i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione”.

Sciopero mezzi pubblici domani 24 luglio 2023/ Usb "Sicurezza, salario minimo e dignità"

Sciopero dei mezzi pubblici di oggi, lunedì 24 luglio: info e orari utili per Milano, Roma, Napoli e Torino

Lo sciopero dei mezzi pubblici di oggi, lunedì 24 luglio, insomma, colpirà più o meno indiscriminatamente tutte le città e le regioni italiane. Una buona notizia, però, arriva per i pendolari di Milano, ai quali è garantito il corretto funzionamento di tutte le linee gestite da Atm. Infatti, solamente Trenord ha aderito all’agitazione, per le ore tra le 9:01 e le 13. Non verranno, dunque, garantite le linee ferroviarie Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane S2, S3 ed S4, le linee suburbane S1, S9 e “S13″ (solo per i tratti gestiti da Trenord). Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali tra Milano e Malpensa. I treni che partono alle ore 9 precise completeranno, comunque, le tratte.

Sciopero mezzi pubblici lunedì 24 luglio/ Atm, Atac, Milano e Roma: info e orari

Situazione ben diversa, invece, a Roma, dove lo sciopero dei mezzi pubblici di oggi, lunedì 24 luglio, riguarderà tutti i bus, i tram, i filobus, le metro e le ferrovie gestite da Atac e da Cotral, e partirà alle ore 8:30 per concludersi alle 12:30. Durante l’agitazione, all’interno delle stazioni della metropolitana non sarà garantito neppure il funzionamento di scale mobili, ascensori e monta scale, e neppure le biglietterie. Le linee gestite da Gtt a Torino, invece, dovrebbero mantenere il corretto funazionamento, senza aderire all’agitazione. Invece, lo sciopero dei mezzi pubblici di oggi, lunedì 24 luglio, colpirà anche tutte le linee pubbliche Anm di Napoli, dalle ore 9 alle ore 13. Non saranno, quindi, garantite le funicolari, la metro linea 1 e le linee di superficie (tram, bus e filobus).

Altre info utili sullo sciopero di mezzi pubblici di oggi

Aderiranno allo sciopero dei mezzi pubblici di oggi, lunedì 24 luglio, anche tutti gli autobus gestiti da BusItalia, che rimarranno fermi dalle 9 alle 13. Inoltre, lo sciopero di Usb si intreccia a quello indetto dal personale di RFI della Circolazione Area Genova, in tutta la Liguria, dove rimarranno fermi i treni dalle ore 9:01 alle ore 17, con la garanzia delle corse di maggiore percorrenza (ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21). Infine, anche la Sicilia sarà colpita da uno sciopero generalizzato dei mezzi gestiti da TPL, che durerà 24 ore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA