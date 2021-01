Sciopero scuola 11 gennaio “Disertate la Dad”/ Studenti in piazza per la riapertura

Gli studenti di tutta Italia hanno indetto uno sciopero della scuola previsto per la giornata di oggi, lunedì 11 gennaio 2021. Si tratterà di un’agitazione dalle modalità inedite, visto che, essendo la maggior parte delle superiori chiuse, gli alunni hanno invitato i propri colleghi a disertare la dad, le lezioni tenute con la didattica a distanza. L’idea è nata nel Lazio, precisamente presso la “Rete degli studenti medi”: “Vogliamo la scuola in presenza ed essere priorità del paese – fanno sapere – basta rimandi e rimpalli. Il coinvolgimento degli studenti è stato assente e le misure sono insufficienti”.

“Chiediamo a tutti gli studenti e tutte le studentesse – aggiungono – di assentarsi dalle proprie ore di lezioni per tutta la giornata di lunedì 11 gennaio e partecipare alla mobilitazione, vogliamo mettere in luce le mancanze di un sistema che vive continui tagli da vent’anni, vogliamo evidenziare che la scuola non è oggi prioritaria come dovrebbe, vogliamo esprimere dissenso per la gestione pessima di questo secondo rientro scolastico. Ci priviamo un giorno della scuola per non esserne privati mai più”.

SCIOPERO SCUOLA 11 GENNAIO, IN CAMPO ANCHE IL COMITATO PRIORITA’ ALLA SCUOLA

Aumenta quindi la protesta di chi chiede le lezioni in presenza e la conclusione della Dad, tenendo conto che sono diversi i milioni di alunni che nel corso del 2020 sono andati a scuole meno di tre mesi, leggasi gennaio e parte di febbraio, e il mese da metà settembre a metà ottobre. Nel contempo sciopererà anche il comitato “Priorità alla scuola”, manifestazione promossa da Priorità alla scuola che chiede uno screening sanitario e una vaccinazione del personale scolastico, di moda da riaprire il prima possibile e in sicurezza, e agitazioni sono previste in diverse città italiane, come ad esempio Roma, Firenze, Milano, Salerno, Trieste, La Spezia e via dicendo. “Non si può tenere aperto tutto – lamentano – mentre la scuola resta sempre chiusa, da ormai un anno. Il comitato “Priorità alla Scuola” chiede che la scuola sia finanziata perché possa avere più spazi, più personale, per riaprire le infermerie, per fare uno screening sanitario regolare della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti), per inserire, come categoria prioritaria, il personale scolastico ad alto rischio nella fase 1 dell’agenda vaccinale”.



