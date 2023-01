Sciopero trasporti e mezzi oggi 27 gennaio: Atm, aerei/ A Malpensa 43 voli cancellati

E’ previsto uno sciopero dei mezzi di trasporto, compreso gli aerei, per la giornata di oggi, venerdì 27 gennaio 2023. Per quanto riguarda Atm, l’azienda dei trasporti pubblici di Milano, l’agitazione è scattata alle ore 8:45 di stamane e sta proseguendo in questi istanti, andando avanti fino alle 15:00. A quel punto si terrà una pausa di tre ore dopo di che riprenderà dalle ore 18:00 fino al termine del servizio.

Lo sciopero, come fanno sapere i COBAS che hanno organizzato appunto l’agitazione, è stato indetto “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; per l’aumento di €150 netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario”.

SCIOPERO TRASPORTI 27 GENNAIO, LA SITUAZIONE DEGLI AEROPORTI

Oltre allo sciopero di Atm attenzione anche a quanto sta accadendo con il traffico aereo. A riguardo il portale di TgCom24 fa sapere che è stato indetto dalla Cub Trasporti dalle ore 7:00 di questa mattina su scala nazionale e presso lo scalo Milano Malpensa si sono registrate 43 cancellazioni, oltre alle 10 presso lo scalo di Linate. Disagi invece più contenuti al centro sud: a Roma Fiumicino segnalati dei semplici ritardi, mentre 3 i voli cancellati a Catania. Lo sciopero è stato proclamato per la questione salariale e il rinnovo dei contratti nazionali scaduti sei anni fa.

