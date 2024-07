Sciopero Ita 7 settembre 2024/ I sindacati: “Chiediamo un confronto serio e costruttivo”

Primo sciopero nazionale per il personale dipendente di Ita Airways, in programma il 7 settembre: a indirlo sono stati i sindacati Fit-Cisl e Ugl Trasporto aereo. L’agitazione durerà quattro ore, dalle 13 alle 17: come spiegato dalle due organizzazioni sindacali, lo stop riguarderà tutto il personale di Ita e la protesta sarà relativa ai criteri di reclutamento e assunzione dell’azienda e alla mancata concessione del part-time. Inoltre sarà oggetto di proteste anche la gestione del personale navigante, tecnico e di cabina, con tematiche specifiche relative al contratto stesso.

Sciopero mezzi pubblici Milano, oggi 18 luglio 2024/ Metro ATM, ripresa la circolazione dopo lo stop

Nel comunicato dei due sindacati in merito allo sciopero 7 settembre, “il superamento di tali condizioni e la risoluzione delle questioni ancora irrisolte è una priorità e una condizione irrinunciabile”. L’agitazione sindacale per il personale di Ita è stata pensata anche in vista “dell’alleanza appena siglata con Lufthansa”. L’obiettivo di tale accordo è infatti favorire un percorso di crescita ed espansione, valorizzando i dipendenti e garantendo loro “le giuste tutele”.

Sciopero Milano, 18 luglio 2024/ Si fermano Ferrovienord e Atm: la fascia oraria dei possibili disagi

Sciopero Ita: “Necessario dopo la procedure di conciliazione concluse negativamente”

I sindacati Fit-Cisl e Ugl Trasporto aereo, nell’annunciare lo sciopero del prossimo 7 settembre, nel comunicato hanno aggiunto ancora: “Confidiamo nella ripresa di un confronto serio e costruttivo con i vertici di Ita Airways, dai quali ci aspettiamo un cambio di passo per inaugurare relazioni del lavoro realmente partecipative che portino a miglioramenti per entrambe le parti, azienda e personale” .

Secondo i due sindacati, lo sciopero del prossimo 7 settembre dei dipendenti Ita si è reso necessario “a seguito delle due fasi delle procedure di raffreddamento e conciliazione concluse negativamente”. Tali dialoghi si sono tenuti prima nella sede aziendale di Ita e successivamente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo scorso 10 luglio, senza portare ad un accordo tra le parti. Da qui la necessità di indurre uno sciopero nel quale incroceranno le braccia i lavoratori di Ita.

Sciopero 18 luglio 2024 mezzi pubblici/ Metro, bus e tram a rischio per 4 ore: info e orari da Roma a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA