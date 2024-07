Sciopero mezzi pubblici Milano, oggi 18 luglio 2024/ Stop di Atm e Trenord, info e orari

Quella di oggi sarà una giornata particolarmente difficile per tutti coloro che solitamente usano i mezzi pubblici per recarsi a Milano o per circolare nel capoluogo lombardo, a causa di uno sciopero che le sigle sindacali hanno appunto indetto per questo giovedì, 18 luglio 2024. In un clima di caldo torrido a causa delle alte temperature del periodo, la situazione dei pendolari sarà ancora più difficoltosa per via della possibilità che numerose tratte vengano soppresse o subiscano dei ritardi.

Per la giornata di oggi, 18 luglio 2024, sciopero mezzi a Milano di metro, bus e tram della compagnia Atm, l’azienda dei trasporti pubblici meneghini, ma non finisce qui visto che in queste ore incroceranno le braccia anche i dipendenti di Trenord, di conseguenza tutti i treni che circolano su Milano o che raggiungono la città, potranno come sopra subire modifiche. L’agitazione ci sarà, visto che è stata calendarizzata già dal ministero delle infrastrutture e le sigle sindacali di Atm l’hanno proclamata dalle ore 8:45 alle ore 12:45.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI MILANO 18 LUGLIO 2024, TRENORD SI FERMA DALLE 9 ALLE 13

Fortunatamente si tratta solo di 4 ore e in un orario non “centrale” di conseguenza le fasce più a rischio, quella dalle 6 alle 8 di mattina e quella dalle 17 alle 20:00 di sera, non dovrebbero subire particolari ritorsioni. Fra i mezzi di trasporto pubblici che saranno vittime dello sciopero di oggi 18 luglio 2024, anche la funicolare che da Como città porta a Brunate, gestita sempre da Atm, e che potrebbe essere bloccata dalle ore 10 alle 14, per buona pace dei turisti che in questi giorni stanno popolando il lago di Como.

Per quanto riguarda Trenord, lo sciopero mezzi di Milano sarà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sempre di oggi, giovedì 18 luglio 2024, e riguarderà le linee regionali e suburbane che passano da Bovisa e Cadorna, ma anche quelle provenienti da Seveso, Canzo e Asso, Saronno, quindi Novara, Como, Brescia e Varese. A rischio anche le cosiddette linee miste, ma per l’elenco completo dei treni interessati dallo sciopero di oggi a Milano vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI MILANO, A RISCHIO I COLLEGAMENTI CON GLI AEROPORTI OGGI 18 LUGLIO 2024

Viene segnalato comunque che sono a rischio anche i servizi aeroportuali e non è ben chiaro se saranno predisposti dei bus sostitutivi. Atm ha deciso di incrociare le braccia in vista del rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative ma anche i salari e le norme.

I lavoratori del settore chiedono un aumento dello stipendio base e anche degli orari di lavoro differenti, nonché, un grido di aiuto che dura da un po’, maggiore sicurezza sul posto di lavoro alla luce delle numerose aggressioni che si sono verificate negli ultimi tempi ai danni di conducenti e controllori sui mezzi sia di Atm quanto di Trenord.











