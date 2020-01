Sciopero trasporti Gtt Torino, oggi 24 gennaio/ Stop metro e bus: orari e fasce

Confermato ancora ieri dal sindacato Ugl, è previsto per oggi 24 gennaio lo sciopero dei mezzi Gtt per tutta la città di Torino: in un primo momento lo stop generale dei trasporti pubblici nel capoluogo piemontese era stato indetto anche da Usb, Lavoro Privato e altri settori del Tpl urbano e extraurbano di Torino, poi però il tavolo di trattative Gtt-sindacati ha portato alcuni sviluppi che riducono l’impatto sulla cittadinanza per la giornata di oggi. Usb ha revocato lo sciopero mentre anche altre piccole sigle nelle trattative di ieri con l’azienda trasporti pubblici di Torino ha tolto la propria adesione alla protesta odierna: a livello generale dunque, è stato revocato lo sciopero di 24 ore di domani da Rsu per il personale viaggiante di Gtt rendendo l’impatto dello sciopero sui traporti di giornata assai meno disagiante per utenti e pendolari. Solo la sigla Ugl non accetta le condizioni dell’azienda Gtt e conferma lo sciopero per bus, metro e mezzi extraurbani. A livello di orari, il servizio urbano, suburbano e la metropolitana saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre le autolinee extraurbane e il servizio ferroviario Gtt da inizio servizio alle 8 e dalle 14,30 alle 17,30.

SCIOPERO MEZZI TORINO: ORARI E INFO

I motivi dello sciopero indetto da Ugl a Torino per l’intera giornata di oggi restano quelli riportati anche dal restante comparto Rsu negli scorsi giorni: il mancato approfondimento dell’applicazione del piano industriale; gravi problematiche sul riconoscimento del diritto al posto presso i “posti cambio” mediante cards per locali convenzionati; aggressioni e problematiche sicurezza per il personale AAC, autisti presso i centri servizi. Per lo sciopero in corso nella giornata di venerdì, il Comune di Torino con la sindaca Appendino ha deciso di sospendere comunque le limitazioni della Ztl Centrale tra le 7.30 e le 10.30: resteranno invece in vigore i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella ZTL Area Romana e Valentino. Con le trattative condotte fino a tarda sera ieri, l’accordo con le altre sigle sindacali è stato raggiunto su un premio-indennità in base ai chilometri da riconoscere a tutti gli autisti Gtt dopo che le proteste duravano da oltre un anno. Con l’astensione rimasta intatta di Ugl i disagi ci saranno ma comunque inferiori alle attese per lo sciopero di 24ore indetto in un primo tempo dalla maggioranza delle Rsu.

