Sciopero trasporti pubblici Torino oggi 13 dicembre/ Bus, treni, metro: info e orari

Altra giornata di sciopero dei trasporti pubblici prevista per oggi, venerdì 13 dicembre, precisamente in quel di Torino. A causa di tre diverse mobilitazioni sindacali, i cittadini del capoluogo piemontese vivranno una classica giornata di passione, resa ancor più complicata dall’ondata di freddo giunta in queste ore sul nord Italia e che ha portato anche la neve a bassa quota. La circolazione degli autobus, ma anche dei tram e della metropolitana, potrà subire ritardi, modifiche e cancellazioni rispetto al solito, visto che gli iscritti alla Usb Lavoro-Privato, sciopereranno per 4 ore, mentre la Rsu del trasporto pubblico sia urbano che extra e l’Ugl autoferrotranvieri, per 24. Il servizio pubblico è stato comunque garantito nelle fasce “protette”, leggasi dalle ore 6:00 alle ore 9:00 di stamane, e quindi dalle 12:00 alle 15:00. Orari relativi precisamente al traffico urbano, suburbano e alla metro. Per quanto riguarda invece le linee extraurbane nonchè quelle di Ivrea e per la Sfm1 e SfmA, la fascia di garanzia è terminata alle ore 8:00 e riprenderà dalle 14:30 fino alle 17:30.

SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI TORINO: APERTA LA ZTL CENTRALE

I sindacati hanno deciso di incrociare le braccia a causa dei problemi di attuazione del piano industriale di Gtt, nonchè per le difficoltà del personale di servizio dislocato presso il deposito di Venaria Reale. Visto lo sciopero dei mezzi pubblici l’amministrazione torinese ha deciso di sospendere solo per oggi, venerdì 13 dicembre, la Ztl centrale, aprendo i vari varchi di accesso. Di conseguenza, le limitazioni classiche previste dalle ore 7:30 alle 10:30, sono state sospese. Il Comune fa comunque sapere che rimarranno in vigore i divieti previsti nelle zone pedonali, nelle corsie relative al trasporto pubblico, nonchè nella Ztl di Arena Romana e di Valentino. Vi ricordiamo infine che lo sciopero riguarderà anche i dipendenti di Bus Company, che hanno fermato i mezzi alle 8:00, e proseguiranno fino alle 13:00, per poi riprendere lo sciopero alle 16:00 fino a fine servizio.

