SCIOPERO TRASPORTI TORINO OGGI 9 GENNAIO/ Gtt, Sadem e Ca.Nova: linee bus, info orari

Possibili disagi, oggi 9 gennaio, per i pendolari in occasione dello sciopero dei trasporti a Torino da parte di diversi vettori. Le organizzazione sindacali hanno indetto uno sciopero aziendale della durata di 24 ore al quale aderiscono i dipendenti della ditta Sadem. Sul sito ufficiale della società si legge che potrebbero verificarsi limitazioni e/o mancanze di corse nella seguente fascia oraria: dalle 8 alle 12 e poi dalle 15 fino alla fine del servizio. Sul portale del Gruppo Torinese Trasporti (Gtt) si annuncia lo sciopero che riguarda sia Cano.va che Sadem. In quest’ultimo caso, le linee interessate e che potrebbero comportare disagi sono 44, 44 scolastico, linea speciale 95b. Di minore durata lo sciopero dei vettori Cano.va che inizierà alle 17.30 e andrà avanti fino alle 21.30. Nel frattempo GTT tramite il suo account Twitter ha fatto sapere di ulteriori disagi nei trasporti pubblici per la giornata odierna a causa dell’interruzione di un’altra linea, la 79b, già ripristinata in mattinata e poi nuovamente sospesa dalle 13.30 a causa di problemi tecnici, la quale nel primo pomeriggio di oggi ha poi ripreso il regolare percorso. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ORARI E LINEE: LE INFO

Giornata di sciopero dei trasporti pubblici oggi a Torino, coinvolti in particolare i vettori di Sadem nonché quelli di Ca.Nova. Partiamo dai primi, per cui il blocco dei mezzi sarà completo, come ricorda TorinoToday, di 24 ore, con la previsione di due fasce di garanzia. La prima è terminata pochi minuti fa, essendo scattata ad inizio servizio, ed essendosi conclusa alle ore 8:00. La seconda, invece, inizierà alla mezzogiorno di oggi, e durerà tre ore, fino alle 15:00. Dalle 15:01 scatterà quindi nuovamente l’agitazione fino al termine delle corse, provocando non pochi disagi a lavoratori, studenti e semplici viaggiatori che vorranno prendere i mezzi pubblici. La protesta della Sadem riguarda una trattativa che è in corso fra i sindacati e la stessa azienda, nel dettaglio, l’intesa sugli addebiti dei danni causati dagli incidenti, con i manager che hanno presentato una proposta, che è stata però bocciata dai lavoratori attraverso apposito referendum.

TORINO SCIOPERO TRASPORTI SADEM E CA.NOVA: LE LINEE GTT COINVOLTE

Ad indire la manifestazione sono stati i sindacati di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, e l’agitazione potrà interessare anche le linee di bus urbane-suburbane e extraurbane gestite da Gtt. Per quanto riguarda invece i lavoratori di Ca.Nova, lo sciopero durerà solo quattro ore, precisamente nella fascia oraria serale che va dalle ore 17:30 di oggi, fino alle 21:30. L’agitazione riguarderà i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani. I lavoratori dell’azienda protestano nei confronti dei turni di lavoro ritenuti eccessivi, e che, secondo i sindacati “compromettono gravemente la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari-privati”. Ecco infine l’elenco delle linee che potrebbero essere interessate dallo sciopero, gestite per conto Gtt 20 – 34 – 39 – 21 – 80 – 81 – 82 – 83 – 35n – 1n – 40 – 41 – 43 – 45 – 45b – 47 – 48 – 53 – 54 – 70 – 73 – 78 – 79b – OB1 – linee 1,2,3 – Autolinee 335, 354, 435, 442, 432,510, 545, 128, 201, 96Extra, 224, 121, 92, – Scuolabus Moncalieri e Nichelino – Servizio MeBus area Sud Ovest.



