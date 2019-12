Sciopero mezzi oggi a Roma: Atac e Cotral/ Caos bus, Metro C chiusa: ritardi linea B

Poche sigle ma caos comunque “garantito”: lo sciopero mezzi in corso oggi a Roma per le due distinte proteste in Atac e Cotral stanno portando non pochi disagi per passeggeri e utenti, specie sul settore metro e bus periferici. Il primo sciopero – dalle 10 alle 14 – riguarda i dipendenti di Atac ed è stato indetto dal sindacati Fast Slm: i disagi sono segnalati su bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, ma non riguarderà i servizi di Roma Tpl. Non garantiti neanche i servizi alle biglietterie, le motivazioni della protesta riguardano a più livelli ferie, insufficienza mensa, personale di macchina settore metroferroviario, problematiche IV area. L’aggiornamento di Atac sullo sciopero in corso vede la Metro A attiva con riduzioni di corse, la B attiva con rallentamenti e ritardi, la Metro C chiusa fino alle ore 14 mentre la Roma-Lido è attiva con riduzioni di corse esattamente come la Termini-Centocelle. Attivi e regolari invece le Ferrovie Roma-Viterbo servizio Urbano e Extraurbano attivo, mentre in superficie bus e tram possono avere diverse cancellazioni di corse e soppressioni di linee (monitorare fino alle 14 il servizio social di Atac e Muoversiaroma.it).

SCIOPERO MEZZI A ROMA: INFO E ORARI

Per quanto riguarda il secondo sciopero mezzi in corso oggi a Roma vede la struttura decisamente più allargata con la protesta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna sull’intero servizio bus Cotral. «La decisione è maturata in seguito al confronto tra l’azienda e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, conclusosi con la sottoscrizione di un verbale di accordo», spiega la nota dei sindacati, con lo sciopero che seguirà gli orari dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Per fasce di garanzia, spiega Cotral, saranno garantite e regolari solo le partenze dai capolinea solo alla ripresa del servizio tra le 17 e le 20, non più tardi. A questo indirizzo è possibile trovare ogni informativa in merito allo sciopero Cotral, mentre per quanto riguarda Atac i canali sono i medesimi di ogni sciopero mezzi nella Capitale. Non coinvolti e regolari invece i servizi di Roma Tpl e Trenitalia: resta però in FS l’emergenza alla Stagione di Roma Termini per i ritardi causati dalle scosse di terremoto in Toscana e Firenze, con le code chilometriche di questa mattina che ancora lasciano diversi disagi ai pendolari.

