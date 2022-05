Sciopero treni Lombardia Toscana oggi 15 maggio/ Trenord-Trenitalia: previsti disagi

SCIOPERO TRENI LOMBARDIA, TRENORD “NON VIAGGIATE”

Chi ha programmato di mettersi in viaggio oggi in Lombardia e Toscana deve rivedere i propri programmi, perché è in programma uno sciopero dei treni. Nel caso della Lombardia l’agitazione che riguarda Trenord, che gestisce gran parte delle tratte lombarde, durerà dalle 3 di oggi, domenica 15 maggio 2022, fino alle 2 di lunedì 16 maggio 2022. L’azienda fa sapere che, a causa dello sciopero delle rappresentanze sindacali unitarie, non è assicurata la regolare circolazione dei treni. Dunque, per l’intera giornata odierna sono previste forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express. Il consiglio è di provvedere ad un’altra soluzione, visto che non è possibile attuare alcun servizio minimo di garanzia, considerando anche il fatto che l’agitazione è stata indetta in un giorno festivo. Dunque, domenica senza treni in Lombardia e non solo. Lo sciopero di oggi riguarda anche i servizi effettuati dal personale Trenord che collegano la Lombardia alle regioni limitrofe. Anche i treni regionali di Trenitalia Milano-Domodossola possono subire variazioni.

Se i servizi Malpensa Express non verranno effettuati, per i soli collegamenti aeroportuali saranno instituiti: autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie. Tutte le informazioni sull’andamento della circolazione dei treni saranno comunicate in tempo reale sul sito Trenord, sull’app e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori.

SCIOPERO TRENI OGGI ANCHE IN TOSCANA

Ma sciopero oggi anche in Toscana. Un’altra serrata del personale di Trenitalia dalle 03:31 del 15 maggio alle 02:30 del 16 maggio. Dopo quasi tre mesi dall’agitazione di 8 ore che aveva fatto saltare la trattativa con la dirigenza regionale di Trenitalia, restano irrisolti problemi e criticità. Dalla “cronica carenza di personale” alla gestione dei turni, “diventata emergenziale dove il personale spesso si ritrova in turno modifiche senza alcun avviso“. Anche in questo caso potrebbero esserci disagi per chi deve usare i treni per spostarsi, ma non sono previste modifiche alla circolazione dei treni di lunga percorrenza. Invece i treni regionali in Toscana e delle regioni limitrofe potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Lo sciopero potrebbe altresì comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Ma informazioni specifiche su collegamenti e servizi sono disponibili tramite l’app , la sezione Infomobilità del sito web di Trenitalia ed il numero verde gratuito 800 89 20 21.

